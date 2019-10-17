«Нужно заниматься тем, что ты искренне любишь. Это сильно упрощает предпринимательский путь»

Как построить бизнес, помогая людям сохранить здоровье 00:00 00:00

Максим Коряко:

- В нашей сегодняшней программе «Свое дело» речь вновь пойдет о том, как можно построить успешный бизнес, помогая людям сохранить свое здоровье. У нас в студии Алексей Ремез, генеральный директор компании «Юним». Алексей, проведите презентацию вашей компании для наших слушателей.

А. Ремез:

- Компания «Юним» имеет два основных направления работы. Одно направление, с которого компания начиналась, - это разработка программного обеспечения, которое позволяет обеспечивать более эффективную медицинскую диагностику. А второе направление - мы открыли собственную лабораторию. Это первая лаборатория в стране и одна из немногих лабораторий в мире, которые проводят весь объем диагностики в цифровом виде, используя свое же программное обеспечение. Мы работаем в достаточно узкой сфере - эта сфера называется патоморфологическая диагностика. Если говорить более простыми словами - гистологические, иммуногистохимические исследования материала, который получают в результате биопсии (так называют забор у пациента тканей иди клеток, - Авт.) или операций. То есть, человек, приходя на прием к лечащему врачу, получает назначение каких-то диагностических исследований. В какой-то момент, если есть подозрение на патологию, может быть назначена биопсии и дальше в результате биопсии появляется фрагмент материала, который должен быть исследован. В нашей лаборатории весь объем исследуемого материала оцифровывается. Дальше диагностическая работа происходит с уже оцифрованными изображениями. У такого подхода целый набор преимуществ. Дело в том, что, несмотря на всю принципиальную важность этого вида диагностики в судьбе пациента, он, к сожалению, за 130 лет не претерпел хоть сколько-нибудь значимых технологических изменений. То есть, во всем мире - в Нью-Йорке, Москве или Берлине - врач смотрит каждый день через микроскоп на стекла (с собранными в результате биопсии материалами, - авт.) десятков пациентов и каждый день принимает решения, абсолютно судьбоносные для каждого из этих пациентов. Делает он это субъективно, на основе собственного опыта и знаний, смотря в бинокуляр микроскопа. А наш подход позволяет привлечь к диагностике хорошего специалиста из любого региона мира. Этот же подход позволяет создать новые инструменты в работе врача - то, что сейчас очень часто называют искусственным интеллектом. Это инструменты на базе DataScience, такой подход позволяет сократить сроки диагностики, и установить высокий уровень ее стандартизации.

М. Коряко:

- Алексей, в рамках нашей программы мы раскрываем главные цифры компаний. Какой оборот, примерный средний чек чистой прибыли, маржинальность (так называют разницу между себестоимостью продукта и ценой, которую за товар или услугу готов платить покупатель, - Авт.)…

А. Ремез:

- К сожалению, конкуренция в нашей сфере очень незначительная…

М. Коряко:

- Так это же наоборот к счастью?

А. Ремез:

- В данном случае - к сожалению. Рынок, в котором мы работаем, находится пока на очень низком уровне развития и конкуренция - это то, чего не хватает. Пока эта сфера в основном представлена государством, частных игроков очень немного. По цифрам? На данный момент лаборатория ежемесячно проводит диагностику для примерно 4 тысяч пациентов. И эта цифра растет каждый месяц. За 2018 год объем исследований, которые проводит наша компания, вырос в 30 раз. По объемам выручки за год мы вырастем примерно в 3 раза. По итогам 2019 года она составит около 150 миллионов рублей. А вот по среднему чеку очень сложно ответить. Потому что случаи, оплачиваемые различными системами финансирования, оплачиваются очень по-разному. Есть система ОМС. Есть клиники общего профиля с рутинным объемом исследований. Есть специализированные онкологические клиники. Это разброс - от 3000 до 20 000 рублей.

А. Коряко:

- Понятно. А что по поводу маржинальности?

А. Ремез:

- Компания прибыльна, но ответить на вопрос по маржинальности достаточно сложно. Потому что, если бы мы были классической лабораторией, то у нас была бы понятная и достаточно стабильная ЕБИДТА (прибыль минус налоги и расходы на амортизацию предприятия, - Авт.). То есть, мы тратим на заработную плату, мы тратим на расходные материалы, мы тратим на покупку оборудования. И мы получаем какие-то деньги за исследования. В лабораторной деятельности маржинальность составляет 30-35%. Но это без учета постоянных расходов. Но на самом деле нужно учитывать, что мы в первую очередь IT-компания и несем большие расходы на обеспечение IT-инфраструктуры, содержание серверов, разработку и развитие нашего программного продукта. Мы не мечтаем стать самой большой лабораторией в мире. Мы мечтаем, чтобы наше программное обеспечение работало в большинстве лабораторий мира.

М. Коряко:

- То есть, вы больше планируете масштабироваться, как IT-продукт?

А. Ремез:

- Да, именно так. Лаборатория по объему исследований росла, растет и будет расти. Крупной российской лабораторией мы уже стали, станем одной из крупнейших, но нет задачи продолжать этот рост бесконечно. Есть задача сфокусироваться на распространении технологий. Компания прибыльная, но назвать процент маржинальности очень сложно. Нужно либо вычитать, либо не вычитать расходы на IT-компоненты. По сути, мы внутри одной компании имеем по факту две. И это создает даже определенный конфликт интересов, когда мы приходим в другую лабораторию и говорим - коллеги, мы вам хотим предложить программный продукт. Они говорят - здорово, очень классный программный продукт, но вы же, ребята, наши конкуренты в диагностике... Здесь тоже, конечно, есть, что сказать, рынок действительно настолько не развит, что пока конкурировать за качество диагностики можно только с самим собой.

М. Коряко:

- Алексей, несколько советов по поводу бизнеса, которым занимаешься ты, - есть ли смысл в него, либо в подобные, ввязываться?

А. Ремез:

- Я искренне рад рекомендовать инвесторам и разработчикам обратить внимание на область, в которой мы работаем - патоморфологическая диагностика. Она действительно не развита, это абсолютно пустое поле. Во всем мире это отдельный вид диагностики, очень высокооплачиваемый, очень ценный, очень важный и внутри этой области появляются достаточно крупные компании. В России, к сожалению, пока не так.

М. Коряко:

- Алексей, я знаю, что компания «Юним» пользуется поддержкой Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. И я хотел бы сейчас чуть большее внимания акцентировать на это. Какую поддержку вы получали или получаете?

А. Ремез:

- То программное обеспечение, которое мы создаем, имеет колоссальный экспортный потенциал. Причем, на самых развитых рынках. Поэтому мы много взаимодействуем с коллегами из-за рубежа, у нас работают иностранные доктора. И в этой связи поддержка департамента предпринимательства города Москвы очень важна по части обеспечения льготного режима участия в различных международных конференциях. (Департамент субсидирует 50% расходов московских компаний, которые участвуют в профессиональных выставках - на оборудование стендов, оплату регистрационного взноса или аренду площади. В течение календарного года таким образом субсидируется до 350 тысяч рублей на расходы по участию в выставках на территории России и до 700 тысяч на аналогичных зарубежных мероприятиях, - Авт.) В области здравоохранения и технологии в здравоохранении происходит достаточно много событий и, пожалуй, одно из крупнейших событий – это выставка, проходящая на Ближнем Востоке ArabHealth. В этом году она проходила в Дубае. При поддержке департамента предпринимательства города Москвы мы смогли обеспечить участие в этой конференции. Благодаря этому мы сэкономили на оплате стенда. По факту это одна из главных статей расходов компании, которая желает представить свое решение на какой-то международной конференции.

М. Коряко:

- Ну и несколько общих советов предпринимателям. Как надо вести себя в жизни и в бизнесе, для того, чтобы пойти самым коротким путем к достижению светлого будущего.

А. Ремез:

- Общие советы, мне кажется, не очень ценные. Из разряда «мыши, станьте ежами». Я, наверное, сейчас банальность скажу, но я в нее искренне верю. Нужно заниматься тем, что ты искренне любишь. Это сильно упрощает предпринимательский путь. В любом бизнесе, особенно если это бизнес, который сделан с нуля, будет огромное количество проблем. И кассовые разрывы, и проблемы с сотрудниками, и проблемы с клиентами. Но, когда ты искренне любишь сферу, в которой работаешь, эти проблемы преодолевать проще…

М. Коряко:

- …И интереснее. Ты как будто участвуешь в этом как в увлекательной игре, в квесте, в котором ты должен победить, несмотря ни на что. Алексей, спасибо большое, что пришел к нам в студию!