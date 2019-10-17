ВКонтакте пройдёт премьера сериала «Трудные подростки» от сервиса more.tv

Пользователи ВКонтакте станут первыми зрителями сериала «Трудные подростки». Посмотреть два премьерных эпизода можно будет 24 октября в 19:00 в сообществе more.tv.

На сайте самого онлайн-сервиса more.tv серии появятся в этот же день в 19:30. Продолжение зрители смогут увидеть каждый четверг сначала в VK, затем на more.tv. Всего в сериале 8 эпизодов — все они будут доступны бесплатно на обеих платформах.

Сериал «Трудные подростки» — первый оригинальный проект more.tv, который выйдет под брендом more originals. Это история о футболисте Антоне Ковалёве, который выходит из тюрьмы и устраивается работать в центр трудных подростков. Сначала герой хочет только заслужить прощение общества и лишь делает вид, что исправляется, но постепенно искренне погружается в проблемы своих подопечных.