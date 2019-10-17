2019-10-17T14:11:31+03:00
Экономика

Во Владимирской области запустили новые линии по производству стерильных инъекционных препаратов

Чтобы эффективно управлять болезнью
Марина СУСЛОВА
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Открытие новых мощностей состоялось на заводе в поселке Вольгинский в результате достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме договоренностей между Генеральным директором «Верофарм» Иваном Поляком (группа Abbott) и губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

Это важное событие не только в масштабе региона, но и всей страны, поскольку речь идет о производстве лекарственных препаратов, которые относятся к так называемой группе "жизненно необходимых и важнейших" (ЖНВЛП). Они будут использоваться в анестезиологии и интенсивной терапии, а также в онкологии, гематологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и значительно облегчат жизнь многих людей, находящихся на лечении в стационаре. Помощь получат пациенты, страдающие хронической почечной недостаточностью, заболеваниями печени и сердечно-сосудистыми патологиями, а также постоперационные больные и имеющие злокачественные новообразования. Нет сомнений, что у тяжело больных людей появится возможность жить полной жизнью на всех ее этапах и управлять болезнью. Во всяком случае, качество их жизни, как и жизни ухаживающих за ними близких, существенно улучшится.

Завод оснащен самым современным оборудованием и выпускает продукцию (ампулы, флаконы и лиофильную установку) в соответствии с высокими международным технологическими стандартами, что позволит производить свыше 50 миллионов ампул и флаконов в год.

Генеральный директор «Верофарм» (группа Abbott) Иван Поляк отметил: «С момента открытия нового производственного комплекса в Вольгинском в 2016 году мы постоянно расширяем производство, чтобы поставлять больше качественных лекарственных препаратов, произведенных в России в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Сегодня завод в Вольгинском является крупнейшим поставщиком онкологических препаратов в России. Запуск нового производства стерильных инъекционных форм крайне важен для обеспечения доступности ключевых лекарственных препаратов в больницах по всей стране».

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