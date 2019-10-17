Тюменская область планирует перенять опыт Татарстана по созданию особых экономических зон

Тюменская делегация во главе с губернатором Александром Моором на днях побывала в Татарстане, где посетила индустриальные парки, особую экономическую зону «Алабугу» и встретилась с главой республики для заключения соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Первым пунктом посещения стал Камский индустриальный парк «Мастер» в городе Набережные Челны, который в своей работе ориентирован на машиностроительную область. Здесь участники делегации осмотрели несколько объектов.

Следующим пунктом стал визит в Особую экономическую зону промышленного-производственного типа «Алабуга». Она была создана 13 лет назад и сегодня предоставляет инвесторам промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, ряд налоговых и таможенных льгот. Ее приоритетные направления: приборо- и автомобилестроение, нефтехимия, композитные и строительные материалы.

В ходе встречи с руководством «Алабуги» Александр Моор отметил, что Тюменской области интересен успешный опыт развития больших промышленных зон. «Результаты, которые мы сегодня увидели – впечатляющие. Особая экономическая зона «Алабуга» – на большой территории, в чистом поле, созданы комфортные условия для инвесторов. Камский индустриальный парк «Мастер» – пример грамотного подхода к использованию старых производственных площадей. Эти проекты доказали свою экономическую эффективность и такой передовой опыт необходимо использовать», – считает Александр Моор.

Побывала тюменская делегация и в агропромышленном парке «Казань» – крупнейшим в республике многофункциональном технологичном комплексе в области сельского хозяйства. Здесь создана уникальная система реализации продуктами с/x производства напрямую от фермера к покупателю без посредников. В агропарке у сельхозпроизводителей есть возможность на одной площадке хранить, перерабатывать, производить, фасовать и реализовывать свою продукцию.

Большой интерес тюменской делегации вызвал и Иннополис – самый молодой город в России, с особой экономической зоной и преференциями. Его численность - четыре тысячи жителей, а рассчитан он на 150 тысяч человек. В городе находится один из престижных вузов в IT-отрасли – университет Иннополис. В нем обучается более 700 студентов, есть среди них и тюменцы.

«Иннополис сегодня – полигон для развития инноваций в любых сферах», — отметил мэр города Руслан Шагалеев. Он отметил, что, принимая во внимание специфику Тюменской области, ее нефтегазовый сектор, любые предложения и идеи будут интересны.

Итогом визита стала встреча главы Тюменской области Александра Моора с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Рустам Минниханов отметил, что Республика Татарстан и Тюменская область — два сильных региона с развитой экономикой и большим будущим. Межрегиональный товарооборот у Татарстана и Тюменской области находится на уровне 14 млрд рублей.

«Я считаю, потенциал для увеличения этих объемов есть и у вас, и у нас», – подчеркнул президент Татарстана. Тем более, что у двух регионов есть множество перспективных направлений для совместного сотрудничества. Активно развивается кооперация татарстанских предприятий с холдингом «СИБУР». Есть потенциал в части наращивания поставок продукции машиностроения, оборудования для газовой отрасли, автомобильных шин.

В ответном слове Александр Моор поблагодарил Рустама Минниханова за радушный прием и заметил, что Тюменской области полезен опыт Татарстана по созданию и развитию промышленных площадок и особых экономических зон.

«Мы побывали на территории нескольких промышленных парков, индустриальных площадок, в этих направлениях у Татарстана большой опыт. Для нас интересен вопрос создания особых экономических зон. Мы договорились взять себе в партнеры управляющую компанию «Алабуга», чтобы создать крупную экономическую зону в Тобольске вместе с «СИБУРОМ», – сообщил губернатор Тюменской области.

Особо отметил работу своих татарских коллег Александр Моор и в части создания общественных пространств и благоустройства городских территорий. Делегация Тюменской области осталась довольна визитом в Горкинско-Ометьевский лес и набережную озера Кабан.

Фото: портал администрации Тюменской области.

«Мы тоже многое делаем в этой части и в областной столице и в других муниципалитетах региона. Наша главная задача — сделать городские пространства современными, доступными и удобными для жителей. Мы с президентом республики уже обсудили варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе в развитии профессиональной среды архитекторов. Чтобы реализовывать эту программу в планируемых нами объёмах, нужны инициативные молодые люди, которые могут сделать красивые городские пространства. Наша задача – найти таких профессионалов и используя их знания, вовлекая в процесс жителей, достичь максимального результата», – рассказал Александр Моор.

Затронули Рустам Минниханов и Александр Моор и вопрос открытия прямого авиасообщения между Тюменью и Казанью. По мнению сторон, это позволит укрепить деловые контакты и будет способствовать росту межрегионального туристического потока.