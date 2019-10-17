2019-10-17T14:11:45+03:00
Экономика

Банки начнут оказывать госуслуги

Так власти надеются победить очереди в МФЦ
Елена ОДИНЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 2020 года ряд госуслуг гражданам, возможно, начнут оказывать банки. Правда, не все и не везде. Эксперимент для начала пройдет в пяти регионах, среди которых называются Московская область и Санкт-Петербург.

Проект, задача которого разгрузить в регионах многофункциональные центры (МФЦ), разработан в Минэкономразвития. Предполагается, что участвовать в эксперименте будут несколько крупных банков, включая Сбербанк и ВТБ. Их сотрудники, в частности, будут оказывать ряд услуг от лица Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, налоговой службы. Например, в отделении банка можно будет оформить материнский капитал или зарегистрировать ИП.

Утверждается, что, сверх официальной госпошлины, никакой дополнительной платы не возникнет — то есть стоить все будет так же, как и при оформлении через МФЦ или напрямую. Услуги будут доступны и в онлайн-режиме — через банковские приложения для компьютеров и смартфонов.

В Минэкономе заверяют, что персональные данные россиян, которые захотят именно таким образом получить госуслуги, будет запрещено использовать в коммерческих целях. А нарушившие запрет финансовые учреждения отлучат от эксперимента. Но и без этого интерес банков к госуслугам понятен. Они получают дополнительный приток целевых клиентов. Логично предположить, что человек, который пришел в банк открывать ИП, там же заведет и для этого ИП счет. А, возможно, еще и захочет взять кредит на развитие своего малого бизнеса. Для этого даже и не надо использовать каким-то нехорошим образом персональные данные — достаточно вовремя снабдить человека нужной информацией.

Собственно говоря, идея не нова и обсуждается несколько лет. МФЦ в каждом поселке не откроешь - а отделение банка там, как правило, уже есть. Более того, де факто эта идея уже и внедряется в жизнь. Как следует из сайта Сбербанка, в некоторых регионах (например, в Уфе) в его отделениях уже можно получить паспорт и водительские права. И повсеместно — подтвердить учетную запись на портале госуслуг, а также воспользоваться некоторыми электронными сервисами этого портала через Сбербанк Онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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