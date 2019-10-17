В России появится система информирования россиян о положенных им льготах

В России будет создан единый контакт-центр по вопросам социального обеспечения граждан, специалисты которого будут информировать людей о положенных им льготах. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- Взаимодействие человека и государства должно быть понятным и максимально простым в получении той или иной услуги, справки, и не отнимать много времени, - заметил Медведев. А потом привел статистику: в России действует более 380 различных мер социальной поддержки граждан, 343 из них установлены на региональном уровне. Сейчас, чтобы получить ту или иную льготу, нужно написать заявление. По словам Медведева, всего в России различные виды государственной поддержки получают больше 40 миллионов человек.

- Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено, какие льготы и выплаты, - сказал Медведев. - Например, молодые семьи, где один из родителей моложе 30-ти лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребенка. А семейные пары, которые отмечают золотые и более «высокого достоинства» свадьбы, то есть 50, 55, 60 лет брака, просто не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству выплату от государства. Но это региональная выплата.

Ранее премьер уже рекомендовал регионам информировать граждан о положенных им выплатах и льготах через интернет-сайты и по телефону.

- Но это все несистемные решения. Нужна именно система информирования, причем персонифицированная, о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку именно в его случае. Для этого предстоит создать единый контакт-центр и доработать единую государственную систему социального обеспечения, - рассказал Медведев. - Кроме того, есть предложение работать над специальными суперсервисами - новым видом услуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации, при минимальном участии.

По словам Медведева, в социальной сфере планируется создать 12 сервисов по таким направлениям, как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела и другие. По задумкам правительства, большинство документов должны готовиться автоматически, например, при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах.