2019-10-17T15:17:32+03:00
Политика

В России появится система информирования россиян о положенных им льготах

Сейчас социальную помощь от государства получают больше 40 миллионов человек. В правительстве считают, что льготников могло бы быть больше
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments5
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства. Фото: Александр Астафьев/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Изменить размер текста:

В России будет создан единый контакт-центр по вопросам социального обеспечения граждан, специалисты которого будут информировать людей о положенных им льготах. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- Взаимодействие человека и государства должно быть понятным и максимально простым в получении той или иной услуги, справки, и не отнимать много времени, - заметил Медведев. А потом привел статистику: в России действует более 380 различных мер социальной поддержки граждан, 343 из них установлены на региональном уровне. Сейчас, чтобы получить ту или иную льготу, нужно написать заявление. По словам Медведева, всего в России различные виды государственной поддержки получают больше 40 миллионов человек.

- Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено, какие льготы и выплаты, - сказал Медведев. - Например, молодые семьи, где один из родителей моложе 30-ти лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребенка. А семейные пары, которые отмечают золотые и более «высокого достоинства» свадьбы, то есть 50, 55, 60 лет брака, просто не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству выплату от государства. Но это региональная выплата.

Ранее премьер уже рекомендовал регионам информировать граждан о положенных им выплатах и льготах через интернет-сайты и по телефону.

- Но это все несистемные решения. Нужна именно система информирования, причем персонифицированная, о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку именно в его случае. Для этого предстоит создать единый контакт-центр и доработать единую государственную систему социального обеспечения, - рассказал Медведев. - Кроме того, есть предложение работать над специальными суперсервисами - новым видом услуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации, при минимальном участии.

По словам Медведева, в социальной сфере планируется создать 12 сервисов по таким направлениям, как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела и другие. По задумкам правительства, большинство документов должны готовиться автоматически, например, при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
Путешествие на «край земли»: Ямал представил свой туристический потенциал на выставке ITB Asia 2019 в Сингапуре
На учениях «Гром-2019» произвели успешные пуски баллистических и крылатых ракет
Росстат сообщил о росте цен на орехи
Японские суши могут остаться без водорослей
Прокуратура проверит сведения об увеличении стоимости перелетов "Победой"
Один из создателей первой советской атомной бомбы отмечает 100-летие
В Кремле прокомментировали инцидент с дипломатами США в Северодвинске
Британия и ЕС согласовали текст нового соглашения по Brexit
В Госдуме раскритиковали новые устройства ГИБДД для фиксации скорости
Пескова удивил тон письма, написанного Трампом Эрдогану
Диетолог рассказала о пользе орехов
Путин намерен отказаться от уплаты Россией международного взноса
Кабмин утвердил правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС
Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Скидки и эксклюзив: Mail.ru Group запустила подписку Combo
Аналитики назвали себестоимость нового iPhone
МИД направит США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
В Госавтоинспекции прокомментировали инициативу губернатора Мурманской области ездить зимой по снежному накату
Эксперт оценил идею ГИБДД по-новому замерять превышение скорости
В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100
Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе
Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США
Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке
Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства