Всероссийский театральный марафон: от Владивостока до Калининграда

Театральный марафон вышел на финишную прямую. Начавшись на востоке России, во Владивостоке, сейчас он достиг Северо-Западного федерального округа.

Торжественная церемония передачи Символа прошла в Академическом театре драмы им. Савина в Сыктывкаре.

Символ театрального марафона Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял от Полномочного представителя Президента РФ Александра Гуцана, который, в свою очередь, получил артефакт из рук «Маленького принца». Именно это произведение Экзюпери стало основой театрализованного пролога, показанного на сцене театра им. Савина.

- Театральный марафон - это своеобразное путешествие по регионам нашей страны. «Маленький принц» - путешествие по планетам, а ведь каждый театральный жанр - это своеобразная удивительная планета. - отметил режиссер постановки Вячеслав Стародубцев. - Отсюда и главная тема Пролога - путешествие Маленького принца.

В любимую всеми сказку Экзюпери режиссер Стародубцев бережно вписал выступления лучших коллективов и артистов Коми. Этническое действо с шаманами от национального ансамбля песни «Асъя Кыа», хореографическая композиция артистов Театра оперы и балета, песня коми композитора Михаила Герцмана в исполнении солистки Большого театра Ольги Селиверстовой (уроженки г. Ухты, Коми), хип-хоп сет от чемпионов мира United beat из Ухты слились в единое драматургическое шоу. Яркие световые 3D видеопроекции задавали общий тон пролога - фантастическое путешествие в красках северного сияния. Настоящий гимн русскому Северу!

Сами хозяева праздничного действа театр драмы им. Савина представили на суд зрителя сказку-притчу «Синяя птица» по Метерлинку.

Дмитрий Родионов, директор Театрального музея им. Бахрушина, едет с марафоном, начиная с Владивостока:

- Театральный марафон показывает нам потрясающую плеяду талантливейших коллективов по всей стране и молодых и метров, это все в едином энергетическом бурлении происходит во всей стране. Здесь в Коми очень хорошая театральная традиция, линия традиции очень важна сегодня!

Дмитрий Родионов в этот же день 15 октября 2019 года в Сыктывкаре открыл выставку, посвященную Воркутинскому музыкально-драматическому театру, «этой драматической истории, блестящей плеяде актеров, которые в самое тяжелое время в жизни страны, сохраняли для зрителя свет искусства».

Уже вошедшую в историю рекордов передвижную выставку музея, посвященную истокам русского театра, Дмитрий Викторович передал в дар Сыктывкару!

Кроме торжественной церемонии по всему городу прошли профессиональные мероприятия марафона: знаменитый в недавнем прошлом танцовщик, народный артист СССР Михаил Лавровский дал мастер-класс солистам Театра оперы и балета Республики Коми, солистка Большого театра Ольга Селиверстова не только выступила на церемонии, но и провела в колледже искусств мастер-класс по оперному вокалу. Инклюзивный мастер-класс организовала режиссер и преподаватель ассоциации инклюзивного искусства «АСДИИСК» Яна Савченко. Доцент ГИТИСа Юлия Большакова провела семинар «Молодежь и культура. Вызовы времени и перспективы "самоорганизации" культурных проектов».

Всероссийский театральный марафон продолжается. В столице Коми пройдут гастроли Русского театра из Махачкалы, а уже 17 октября Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми привезет Символ марафона в Нарьян-Мар, передав гастрольную эстафету Ненецкому автономному округу.