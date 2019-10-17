2019-10-17T17:38:58+03:00
Общество

Хорошее кино станет доступнее

Киноманы смогут смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы «Амедиатеки», ivi, MEGOGO и START по цене одного сервиса
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Все пользователи приложения МТС ТВ могут подключить подписку, объединяющую в себе фильмы и сериалы известных онлайн-кинотеатров: «Амедиатеки», ivi, MEGOGO и START. Цена удовольствия в разы меньше, чем если подключать подписку к каждому онлайн-кинотеатру отдельно, - всего 590 рублей за все. В пакет входят также 61 телеканал, каталог сериалов FOX NOW, детский и развлекательный контент. Бонусом идет возможность пользоваться безлимитным мобильным интернетом МТС, а также пакетами минут звонков и SMS.

Смотреть сотни фильмов, десятки сериалов и телепередач для людей любого возраста и с любыми интересами можно на пяти устройствах, в том числе на двух одновременно: на смартфонах, планшетах, ПК, умных телевизорах.

Подписка доступна абонентам любых российских операторов. У абонентов МТС плата за услугу может списываться с лицевого счёта их мобильного номера. Абоненты других операторов сперва должны привязать к приложению МТС ТВ свою банковскую карту — плата будет списываться с неё.

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