Дворцы и пентхаусы коррупционеров перестанут раздавать бесплатно

Отнятые у проворовавшихся чиновников хоромы предложили отдавать с молотка. Минэкономразвития опубликовало проект поправок в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества», которые позволят продавать конфискованное и изъятое имущество на государственных аукционах.

Все это время доставшиеся властям пентхаусы, дачи и особняки по закону продавать было нельзя. Они могли только распределяться очередникам-бюджетникам и госпредприятиям. Планируется, что с декабря 2020 года жилье станут реализовывать на торгах. Какие-то по-старинке будут предоставляться чиновникам. Если законопроект примут, критерии отбора недвижимости для продажи или передачи определит правительство.

У полковника Захарченко было жилье площадью около 150 квадратных метров в ЖК "Доминион" у метро УниверситетФото: Александр РОГОЗА

Отбирать непосильно нажитые поместья и квартиры стали сравнительно недавно — в 2015. Прокуроры находят «левые» доходы госслужащих и их родственников, незадекларированное имущество или недвижимость, приобретенную на деньги необъяснимого происхождения. Параллельно с этим действует и механизм обращения в пользу государства имущества фигурантов уголовных дел о коррупции. В итоге дорогостоящих квартир, конфискованных у нечистых на руку стало слишком много. Но за их счет бюджет пополнятся не мог.

- Когда жилье чиновников изымается, оно поступает в фонд государства, а затем, как правило, передается социальный найм, - объясняет Оксана Филачева, кандидат юридических наук. - Государственные квартиры или дома потом приобретались в собственность по договору приватизации (если ранее человек ничего не приватизировал). Второй вариант — приобретение казенного жилья по возмездной сделке, которая согласовывалась с Росимуществом или его региональным ведомством, но все равно покупалось по заниженной цене. Таким образом дорогое жилье уходило или бесплатно, или за бесценок.

В случае с элитной недвижимостью, которую как-то нужно распределять, есть два варианта исхода событий. И оба негативные.

- Представьте, чиновник, который стоит в очереди и не может приобрести себе собственного жилья, вдруг получает элитный казенный особняк, - приводит пример Павел Зайцев, член президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам. - Его ведь надо обслуживать! Особняки кому-то нужно раздавать? С другой стороны у чиновника, который распределяет эти квартиры, большой соблазн распределить эти роскошные хоромы себе или своим людям. Тут может включаться коррупционная составляющая.

Роскошный коттедж площадью 2300 кв. м. Когда-то личная резиденция Шестуна. В ЦИАНе продавался за 380 млн руб. Фото: serpukhov.cian.ru

Самый скандальный конфискат последних лет:

1. У экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина из жилого имущества изъяли 4 квартиры ценой 250 млн. руб. и жилой дом с землей за 74 млн. руб. по кадастру.

2. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун лишился 771 объекта недвижимости на 2,56 млрд. рублей, из которых 654 — земельные участки.

3. Экс-глава Клинского района Московской области Александр Постригань и вовсе нажил добра на 9 млрд рублей. Сколько из этого «весит» жилое имущество не уточняется.

4. На 2,2 млрд рублей уменьшились активы бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Среди имущества, которое получит казна, целые жилые комплексы в природоохранной зоне, квартиры и дома на территории республики.

5. Бывший полковник ФСБ Дмитрий Захарченко лишен 11 элитных квартир на сотни миллионов рублей.

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