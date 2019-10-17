Что лежит в тарелке у россиян?

- Формула здорового питания проста: мы не можем есть больше, чем расходуем энергии, - говорит научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор ТУТЕЛЬЯН. - Второе правило здорового питания заключается в том, что содержание белков, жиров, углеводов (макронутериентов) и витаминов, минеральных веществ и аминокислот (микронутриентов) должно соответствовать физиологическим потребностям организма в зависимости от пола, возраста и рода деятельности.

НА ЧТО МЫ ТРАТИМ ЭНЕРГИЮ

В первую очередь - это основной обмен, то есть затраты энергии на поддержание жизнедеятельности (дыхание, работа сердца, головного мозга, кишечника, пищеварение и т. д.). На все это расходуется довольно большой объем «топлива», которое необходимо грамотно восполнять. Для каждого этот объем индивидуален и зависит от разных обстоятельств и особенностей метаболизма. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ определены в Методических рекомендациях МР 2.3.1.2432-08. С ними может ознакомиться любой.

Во-вторых - это физические усилия, куда входит все: начиная от открывания глаз утром до рытья канавы и тягания штанги. По степени физической нагрузки выделяют четыре группы. Хотя в среднем сейчас на физический труд мы тратим мало энергии, он заменен на машинный, механизированный. А у людей, занятых умственным трудом, затраты на физические усилия и вовсе приближаются к основному обмену.

В то же время есть мы привыкли достаточно много. В этом и состоит основная проблема, к которой прилагаются нездоровые пищевые привычки. 20 - 30 лет назад средние суточные энерготраты составляли 3000 ккал. Сейчас российская женщина за день тратит - 1800 - 2000 ккал, а мужчина - 2300 ккал. А есть привыкли, как раньше, когда расход был больше. Так что сейчас каждая лишняя калория идет в запас, то есть в жир. Отсюда и избыточный вес у 60% взрослого населения страны.

Поэтому важно следить за собой и контролировать массу тела. Ежедневное взвешивание утром натощак после туалета - хороший способ отслеживать появление лишних килограммов.

И, разумеется, необходимо менять пищевое поведение, пищевые привычки, относиться осознанно к тому, что кладешь на тарелку и отправляешь в рот.

ГЛАВНЫЕ ГРЕХИ ЗА СТОЛОМ

Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, в рамках реализации федерального проекта «Укреплении общественного здоровья»:

- мы недоедаем круп и зерновых;

- употребляем недостаточно овощей и фруктов. Только у 12% населения России фрукты присутствуют в ежедневном рационе. Особенно опасно, что овощей и фруктов недобирают дети и юношество;

- зато мы тяготеем к чрезмерному потреблению жирных молочных продуктов (сметаны, творога, сыра, сливок), сладостей, кондитерских изделий, газированных сладких напитков, фастфуда, белого хлеба, колбас, сосисок и мясных полуфабрикатов, в которых также содержится много жира.

А что за этим стоит? Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркты, инсульты и сахарный диабет. Заболеваемость всеми этими недугами растет.

С другой стороны, мы испытываем дефицит витаминов и микронутриентов. Вот и получается: вроде бы надо есть больше, чтобы получить полезных веществ в нужном количестве и быть здоровыми. И в то же время надо есть меньше, чтобы не иметь лишнего веса и проблем, связанных с ним.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

Чтобы быть здоровым, нужно ежедневно получать из рациона все необходимые нам питательные вещества.

- В целях просвещения и информирования населения о пользе тех или иных продуктов, в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», планируем создать отдельный информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора. Там будет предоставляться информация о качественной или некачественной, безопасной или небезопасной продукции, - рассказывает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. - Также будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории.

БУДЬ В КУРСЕ

В какие периоды жизни роль питания возрастает

- Питание играет важнейшую роль в течение всей жизни человека. Есть периоды, когда важность этой роли возрастает еще больше, - подчеркивает академик Виктор Тутельян. - Прежде всего - первая тысяча дней жизни, то есть 9 месяцев в утробе матери и два года после рождения. В это время закладываются основы здоровья человека, правильное питание матери и младенца - вопрос жизни и смерти. Следующий особенный период - время бурного развития детей и подростков, до 16 - 18 лет. От полноценного питания зависит и физическое, и умственное развитие.

ОФИЦИАЛЬНО

От питания в значительной степени зависит продолжительность жизни и здоровье нации в целом. Здоровому питанию и способам прийти к нему посвящена значительная часть нацпроекта «Демография», который предполагается реализовать в нашей стране до 2024 года.

- Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в составе нацпроекта «Демография» предусматривает создание в России среды, которая будет способствовать ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, - поясняет глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Кроме того, планируется внедрить систему мониторинга за состоянием питания различных групп населения, усилить контроль за качеством продуктов на полках магазинов и многое другое. Обществу нужен работоспособный, счастливый человек, который здраво, светло мыслит и физически активен долгие годы. А это зависит от того, как он питается.

НЕ РЫТЬ СЕБЕ МОГИЛУ ВИЛКОЙ И ЛОЖКОЙ

Специалисты разработали удобные и наглядные модели питания, в которых учтены суточные потребности организма в получении всего полезного.

Одна из таких моделей - так называемая гарвардская тарелка здорового питания, претерпевшая в течение последних лет некоторые дополнения и уточнения. Согласно рекомендациям человек должен съедать примерно одинаковое количество овощей и злаков (картофель не в счет, так как крахмал содержит слишком много сахара). А также в чуть меньшем количестве примерно поровну фруктов и белковых продуктов. Плюс молоко и молочные продукты (см. инфографику).