2019-10-17T21:35:05+03:00
Политика

Парламент Украины замахнулся на Кубань

«Возвращением» старых «украинских земель» займется чертова дюжина депутатов
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Алексей Гончаренко (тот самый, что получал удовольствие от лицезрения обгоревших трупов в Доме профсоюзов Одессы)Алексей Гончаренко (тот самый, что получал удовольствие от лицезрения обгоревших трупов в Доме профсоюзов Одессы)Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

Украинские парламентарии наконец-таки нашли себе дело по плечу. Депутат Верховной рады Украины из фракции Петра Порошенко Алексей Гончаренко (тот самый, что получал удовольствие от лицезрения обгоревших трупов в Доме профсоюзов Одессы) объявил о создании межфракционного объединения «КУБАНЬ!». Именно так, и с восклицательным знаком.

- Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань, - написал он на своей странице в соцсети «Фейсбук». - Наша задача разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью (извините, орфография и пунктуация авторские - прим.ред.).

А потом добавил: «Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием».

Кроме Гончаренко, в группу вошли депутаты Арьев, Величкович, Чийоз, Парубий и т.д., всего 13 парламентариев. Кто будет спикером этой чертовой дюжины, при наличии Парубия в их составе, можно даже не гадать. Пост Демосфена закреплен явно за экс-спикером ВРУ со справкой из психиатрического диспансера и дефектами дикции.

Грозный выпад украинских парламентариев, по их замыслу, должен вогнать Россию в душевный трепет. Ведь речь идет о будущем, по их словам, возвращении "исконных украинских земель". Но вызывает только смех. И не только потому что всех их, что по отдельности, что вместе взятых зовут никак и сами по себе они никто. Но и потому, что исконно украинские земли весьма проблематично найти и на нынешней Украине, там поляки, там русские, а вот там татары и османы. Разве что Дикое поле.

Однако, дурной пример заразителен. И вряд ли кто исключит появление новых аналогичных объединений с названиями «Воронеж», «Дон», «Курск» и даже «Сибирь». Тем более, что делать ничего не надо. По примеру уже абсолютно государственных украинских управлений по Республике Крым. Которые, как, например, прокуратура по Крыму, регулярно пишут отчеты и получают зарплату, но не имеют к этой географии ни истории, ни отношения.

Между тем, если Гончаренко намерен заниматься обозначенной деятельностью всерьез, то в самый раз обеспокоиться США, Канаде и Австралии. Потому что именно в этих странах на данный момент насчитываются самые многочисленные украинские диаспоры после России. Куда, особенно вместе с отступающими фашистами бежали, и где укрылись многочисленные украинские пособники нацистов. И появление именно там подобных групп, равно как и самого Гончаренко вместе с украинскими парламентариями, гораздо более вероятно, чем в России. Потому что ни на Данни на Кубань они просто не сунутся. Кишка тонка. Уж, извините, проще им на Марс замахнуться. Или на Венеру вкупе с Сатурном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Зеленский: Да, я звонил в Кремль - с меня корона не упадет
Во время рекордной 14-часовой пресс-конференции, которую президент Украины провел в Киеве с группами журналистов, сменявших друг друга, он ответил на массу вопросов, которые касались и его страны, и отношений с другими государствами
Новости 24
Главы Евросоюза одобрили сделку по Brexit
Эрдоган и Пенс достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира»
Фигуранты дела «Нового величия» нанесли себе увечья в зале суда
Сенаторы США подготовили новые «болезненные» санкции против России и Турции
Мединский: в России морально не готовы штрафовать за просмотр пиратского контента
В Совфеде прокомментировали создание межфракционного объединения «Кубань» на Украине
Законопроект об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ принят в первом чтении
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
В Белом доме подтвердили подлинность письма, в котором Трамп просит Эрдогана «не быть дураком»
В Подмосковье прохожие на руках вынесли из огня три машины
ФСБ предлагает законодательно регламентировать использование дронов
На табло аэропорта Одессы появилось нецензурное оскорбление в адрес Греты Тунберг
В деле актрисы Бочкаревой всплыло имя известного рэпера
В Раде ответили на призыв ООН закрыть украинский сайт «Миротворец»
США помогли предотвратить теракт на территории России
В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Пенса
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
Путешествие на «край земли»: Ямал представил свой туристический потенциал на выставке ITB Asia 2019 в Сингапуре
На учениях «Гром-2019» произвели успешные пуски баллистических и крылатых ракет
Росстат сообщил о росте цен на орехи
Японские суши могут остаться без водорослей
Прокуратура проверит сведения об увеличении стоимости перелетов "Победой"
Один из создателей первой советской атомной бомбы отмечает 100-летие