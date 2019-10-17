2019-10-17T23:11:02+03:00
Политика

«Сумасшедшие мамаши ломают малышам психику» Депутат требует блокировать детские странички в соцсетях

А их родителей наказывать крупным штрафом
Роман ГОЛОВАНОВ
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Мамаши сходят с ума от жадности. А когда малыш вырастет, что у него будет с головойМамаши сходят с ума от жадности. А когда малыш вырастет, что у него будет с головойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Благодаря рекламе в Интернет пришли огромные деньги. Если раскрутить свою страничку - можно стать миллионером. Этим пользуются мамы и папы, превращающие своих детей в блогеров. Побороться с ними решил депутат Заксобрания от Ленинградской области Владимир Петров. Он направил в Минтруд письмо, требуя проверить родителей, эксплуатирующих своих малышей.

— В нашей стране, стоит напомнить, запрещён тяжелый детский труд. Эксплуатация детей в любой форме омерзительна, — сказал КП депутат Петров. — А что получается в жизни? Смотришь в интернет - половина блогов ведётся от лица детей: путешествия, одежда, еда, косметика даже! Сотни детских блогов! И каждый такой блог, по сути, небольшая компания с огромным денежным оборотом - рекламные контракты бесконечные. А в центре этого безумия - дети.

Депутат считает, что мамы и папы калечат психику своих малышей. Петров считает, что наказывать таких родителей нужно крупными штрафами.

— Самое отвратительное, что именно родители, зачастую, становятся их агентами и продюсерами, вынуждающие своих чад вкалывать 24 часа подряд. Наверное, не стоит говорить, что это явление нуждается в контроле - дети не должны становиться объектом коммерческих отношений, — уверен он.

Также Петров готовит письмо в Роскомнадзор. Депутат считает, что станочки детей-блогеров нужно блокировать.

— Мамаши сходят с ума от жадности. А когда малыш вырастет, что у него будет с головой? Лайки уйдут, подписчики отвалятся. Останется только алкоголизм или дурдом, — подытожил Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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