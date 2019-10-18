За сараем, за сараем детектив мы разыграем

Это я к тому, что у сериала «Отчаянные» (Первый канал) очень неплохо оформлены титры. И музыка подобрана. А вот все остальное…

По сюжету две женщины оказываются на месте убийства, после чего их ищут и полиция, и криминальные гады. Я включилась на третьей серии, о чем сразу пожалела - надо было до 12-й ждать. Две героини лежали в багажнике. Одна была в истерике, другая искала путь к бегству. Минут пятнадцать мне, внезапно созерцающей это, приходилось слышать то стенания актрисы Анны Снаткиной, то шиканья актрисы Анны Банщиковой. У Банщиковой регулярно менялась прическа: то спиралька красивая на лоб упадет, то на голове вырастало нечто непрочесанное. Гнездо. Потом гнездо собиралось в хвостик непонятным образом.

Наблюдать за этим было завораживающе интересно. Где хранила резиночку для хвостика всю дорогу? Может, и заколки-невидимки имелись? В любом случае мычание Снаткиной в багажнике так не вдохновляло. Бывало, начнет она кричать: «Зачем вы это делаете?», а Банщикова ей в ответ: «За чем? За сараем».

- За каким еще сараем?.. - спрашивает героиня Снаткиной, и я понимаю: следующей шутки придется ждать в следующей серии, и уровень ироничности не поднимется.

Все дозировано. Даже если в кадр попадет слегка испачканная пылью на русских дорогах машина, на общем плане остальные проезжающие авто будут промыты. Отблестят свое на камеру. Ну и героиня Снаткиной не просто заикающаяся дурища, а дочь умершего миллиардера, у которого в загородном доме - пять ванных комнат и лифт.

А теперь скажите мне - зачем? Я не про то, что за сараем. Сценаристы, режиссеры, продюсеры не могут заинтересовать историей. Они ее не прописали. И множат парадные рамочки: ой, лифт в загородном доме. Ой, Банщикова в ванной пене минуты три показывает камере свои пятки. Ее пятки - ее право. Ну и Снаткина в душевой кабине через стекло тоже имеет все права на демонстрацию своего стана сзади. Только скучно как-то. Авторы явно забыли о том, что зритель пользуется пультом управления телевизором. И вот смотрю я на оголенное все Снаткиной со спины - сюжет не движется. Смотрю на валяющуюся в пене Банщикову - сюжет опять не движется. Зато как-то хочется сходить в душ: там же так хорошо, нам же доказано сериалом. Нега, ароматы, пушистое полотенце… А я, как дура, жду - вдруг на теток в ванной или в душе маньяк нападет? Пока тщетно жду.