Вкуснее, чем кролики

Съесть его - одно дело, научиться готовить - совсем другое.

Я уговорил шеф-повара нашего отеля Нандо Поркаро пустить меня на кухню и поработать вместе с ним над главным местным деликатесом. Как я и предполагал, все оказалось довольно просто.

Кролика (примерно 1,5 кг) разделываем на порционные куски.

На большой сковороде разогреваем много оливкового масла, посыпаем его крупной морской солью (то есть мы солим не кролика, а масло, в котором он жарится), кладем разрезанную пополам крупную головку чеснока. Когда масло накалилось, кладем кролика и жарим до образования корочки, периодически переворачивая куски.

Добавляем разрезанные пополам помидоры черри (штук 15) и по изрядной горсти петрушки, базилика и тимьяна. Для остроты - пару нарезанных перчиков пеперончино (можно и чили, но вы уж сами решайте, насколько жгучим должно быть ваше блюдо).

Чуть погодя шеф недрогнувшей рукой выливает на сковороду литр (литр!) белого вина. Это самый эффектный момент: бурное шипение, облако белого пара, волнующий аромат...

Кролик тушится минут 10, Нандо тем временем нежно раздавливает каждую половинку помидора: сок, нам нужно больше сока! Не только для вкуса - ближе к финалу этого спектакля мы вычерпываем половником большую часть соуса. Теперь в нем будут готовить пасту. А кролик уже не тушится, а дожаривается.

В самом конце проверяем на соль и сбрызгиваем хорошим оливковым маслом, перемешиваем и через пару минут снимаем с огня.

Известную пословицу про рыбу и удочку я бы чуть переиначил: накорми человека кроликом по-искитански - он наестся на весь день. Научи его готовить кролика по-искитански - он будет сыт всю жизнь. И счастлив.

Спасибо, шеф Нандо Поркаро.