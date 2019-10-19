2019-10-19T10:21:23+03:00
Звезды

Китайцы уже не те

В Пиньяо завершился кинофестиваль «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Лучшим фильмом здесь был признан «Мокрый сезон»Лучшим фильмом здесь был признан «Мокрый сезон»
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В конкурсе «Крадущийся тигр», где соревнуются первые и вторые фильмы молодых режиссеров со всего мира главная награда, приз Роберто Росселлини, был присужден медитативной бразильской «Лихорадке» (Febre) Майи Да-Рин. Главный герой фильма - амазонский индеец Жустино, работающий охранником в порту и чувствующий в себе мистическую связь с предками и их традициями. Эту связь, впрочем, совершенно не ощущают его дети, чуждые всяких скреп. Когда дочь решает покинуть отчий дом ради учебы, Жюстино начинает испытывать странную лихорадку, которая в ещё большей степени способствует припаданию к родным корням.

Приз Роберто Росселлини, был присужден медитативной бразильской «Лихорадке»

Приз Роберто Росселлини, был присужден медитативной бразильской «Лихорадке»

Приз за лучшую режиссуру в этом конкурсе отошел гватемальцу Сезару Диасу, ранее удостоенному «Золотой камеры» за лучший дебют в Каннах. Его фильм «Наши матери» (Nuestras madres) - про шок и боль, которые часто испытывает молодой человек от интимного знакомства с историей своей страны. Главный герой, Эрнесто, узнает, что его отец пал жертвой гватемальской хунты. Все, в том числе мать Эрнесто, против того, чтобы он углублялся в прошлое (иногда оттуда тоже стреляют), но куда деваться, если оно не просто рядом с тобой, а буквально запечатлелось на твоем лице?

Фильм «Наши матери»

Фильм «Наши матери»

Приз жюри в этой секции отошел любопытной картине Лян Мина «Зуб мудрости» (Wisdom Tooth), в центре которой - непростые отношения молодых брата и сестры, занимающихся ловлей и продажей рыбы. Они близки к инцестуальным, что для китайского кино, мягко говоря, непривычно. Далекий от мелодраматизма фильм опрокинут в сегодняшнюю китайскую реальность, когда традиционные промыслы становятся невозможными в связи с глобальными экологическими проблемами. В финале брат решает бросить родину и сестру и уехать на родину своей невесты, в Южную Корею. Сестра же ножом, без наркоза, выковыривает себе зуб мудрости, беспокоивший ее явно меньше, чем сердечная рана.

Картина Лян Мина «Зуб мудрости»

Картина Лян Мина «Зуб мудрости»

Лян Мин был назван лучшим режиссером и в конкурсе на приз знаменитого китайского режиссера Фей Му, в котором участвовали фильмы молодых китайских авторов, показанные в обоих конкурсах «Крадущийся тигр» и «Затаившийся дракон».

Лучшим фильмом здесь был признан «Мокрый сезон» (Wet Season) сингапурца Энтони Чена - симпатичная мелодрама об учительнице китайского языка (в Сингапуре это уже второй по важности язык, после английского), безутешно пытающейся забеременеть от своего ледяного мужа-бизнесмена, давно уже тайно посещающего любовницу. Доведенная до отчаяния она, в смятении, отвечает на страсть своего ученика, поклонника Джеки Чана и победителя в школьном соревновании по боевым искусствам. Дальнейшие их отношения невозможны, чтобы замять скандал, героиню просят на время покинуть шкулу, и любовники навсегда прощаются друг с другом, стоя под проливным дождем. «Это мой первый разрыв!» - рыдает школьник. Надо ли говорить, что когда учительница беременеет от этой предосудительной связи, дождь, который самым поэтическим образом идет весь фильм, наконец-то, проходит и выходит солнце?

Черно-белый и выпендрежный фильм «Трофей на море»

Черно-белый и выпендрежный фильм «Трофей на море»

Сыгравшая роль учительницы Йо Ян Ян была справедливо названа лучшей актрисой, симметричный приз в мужской категории отошел Вонг Суебиню за роль неудачливого актера, которому повезло один раз в жизни в соревновании по рыбной ловле. Трофеем, который он получил в тот день, он, правда, в тот же вечер умудрился прибить любовника своей жены, когда застукал их вместе в постели. Черно-белый и выпендрежный фильм так и называется - «Трофей на море» (A Trophy on the Sea). Абсолютно несуразное (возможно, с точки зрения европейца) это произведение завоевало еще кучу более мелких призов, сигнализируя о важных изменениях в китайском кино: оно стало более светским, более киноманским, более похожим на кино несоциалистических стран (Южной Кореи, например) и даже чуть более эротически откровенным, несмотря на цензуру, особо свирепствующую в год 70-летия основания КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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