Китайцы уже не те

В конкурсе «Крадущийся тигр», где соревнуются первые и вторые фильмы молодых режиссеров со всего мира главная награда, приз Роберто Росселлини, был присужден медитативной бразильской «Лихорадке» (Febre) Майи Да-Рин. Главный герой фильма - амазонский индеец Жустино, работающий охранником в порту и чувствующий в себе мистическую связь с предками и их традициями. Эту связь, впрочем, совершенно не ощущают его дети, чуждые всяких скреп. Когда дочь решает покинуть отчий дом ради учебы, Жюстино начинает испытывать странную лихорадку, которая в ещё большей степени способствует припаданию к родным корням.

Приз Роберто Росселлини, был присужден медитативной бразильской «Лихорадке»

Приз за лучшую режиссуру в этом конкурсе отошел гватемальцу Сезару Диасу, ранее удостоенному «Золотой камеры» за лучший дебют в Каннах. Его фильм «Наши матери» (Nuestras madres) - про шок и боль, которые часто испытывает молодой человек от интимного знакомства с историей своей страны. Главный герой, Эрнесто, узнает, что его отец пал жертвой гватемальской хунты. Все, в том числе мать Эрнесто, против того, чтобы он углублялся в прошлое (иногда оттуда тоже стреляют), но куда деваться, если оно не просто рядом с тобой, а буквально запечатлелось на твоем лице?

Фильм «Наши матери»

Приз жюри в этой секции отошел любопытной картине Лян Мина «Зуб мудрости» (Wisdom Tooth), в центре которой - непростые отношения молодых брата и сестры, занимающихся ловлей и продажей рыбы. Они близки к инцестуальным, что для китайского кино, мягко говоря, непривычно. Далекий от мелодраматизма фильм опрокинут в сегодняшнюю китайскую реальность, когда традиционные промыслы становятся невозможными в связи с глобальными экологическими проблемами. В финале брат решает бросить родину и сестру и уехать на родину своей невесты, в Южную Корею. Сестра же ножом, без наркоза, выковыривает себе зуб мудрости, беспокоивший ее явно меньше, чем сердечная рана.

Картина Лян Мина «Зуб мудрости»

Лян Мин был назван лучшим режиссером и в конкурсе на приз знаменитого китайского режиссера Фей Му, в котором участвовали фильмы молодых китайских авторов, показанные в обоих конкурсах «Крадущийся тигр» и «Затаившийся дракон».

Лучшим фильмом здесь был признан «Мокрый сезон» (Wet Season) сингапурца Энтони Чена - симпатичная мелодрама об учительнице китайского языка (в Сингапуре это уже второй по важности язык, после английского), безутешно пытающейся забеременеть от своего ледяного мужа-бизнесмена, давно уже тайно посещающего любовницу. Доведенная до отчаяния она, в смятении, отвечает на страсть своего ученика, поклонника Джеки Чана и победителя в школьном соревновании по боевым искусствам. Дальнейшие их отношения невозможны, чтобы замять скандал, героиню просят на время покинуть шкулу, и любовники навсегда прощаются друг с другом, стоя под проливным дождем. «Это мой первый разрыв!» - рыдает школьник. Надо ли говорить, что когда учительница беременеет от этой предосудительной связи, дождь, который самым поэтическим образом идет весь фильм, наконец-то, проходит и выходит солнце?

Черно-белый и выпендрежный фильм «Трофей на море»

Сыгравшая роль учительницы Йо Ян Ян была справедливо названа лучшей актрисой, симметричный приз в мужской категории отошел Вонг Суебиню за роль неудачливого актера, которому повезло один раз в жизни в соревновании по рыбной ловле. Трофеем, который он получил в тот день, он, правда, в тот же вечер умудрился прибить любовника своей жены, когда застукал их вместе в постели. Черно-белый и выпендрежный фильм так и называется - «Трофей на море» (A Trophy on the Sea). Абсолютно несуразное (возможно, с точки зрения европейца) это произведение завоевало еще кучу более мелких призов, сигнализируя о важных изменениях в китайском кино: оно стало более светским, более киноманским, более похожим на кино несоциалистических стран (Южной Кореи, например) и даже чуть более эротически откровенным, несмотря на цензуру, особо свирепствующую в год 70-летия основания КНР.