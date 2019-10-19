Ворота в Небо Русского Севера: В Архангельской области энтузиасты восстанавливают деревянный сельский аэропорт

Деревянные, немного покосившиеся от времени, но очень важные и любимые - такие ворота в небо у Русского Севера. Крошечные сельские аэропорты для многих населенных пунктов на Онежском полуострове до сих пор остаются главным средством связи с Большой Землей. А еще - они хранят память об отважных летчиках и людях, влюбленных небо и Север.

Все началось со старого самолета...

Сберечь эту часть истории российской авиации взялись местные жители, сотрудники Кенозерского национального парка и волонтеры. “Воздушные ворота” деревни Лопшеньга в Приморском районе Архангельской области станут первым в России музеем внутри действующего сельского аэропорта.

Есть у Кенозерья какая-то магия, которая притягивает неравнодушных людей Фото Надежды Иниевой

- Всё началось с самолета, - рассказывает руководитель проекта, начальник службы развития ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Александра Яковлева. - У председателя рыболовецкого колхоза “Беломор” Сергея Николаевича Самойлова была мечта - восстановить недействующий самолёт Ан-2, перевезти его в деревню Летняя Золотица и сделать в нём музей для детей, местных жителей, путешественников. Сергей Николаевич поделился этой мечтой с нами, сотрудниками Кенозерского парка и она нам очень понравилась. Ан-2 - это легендарные самолёты, которые выпускаются с 1947 года и занесены в книгу рекордов Гиннеса. «Второй Архангельский объединенный авиаотряд» поддержал идею и согласился передать один из списанных Ан-2. Мы стали думать, где нам взять средства на реставрацию, начали общаться со специалистами, читать литературу. И мне попалась статья о деревянных аэропортах в России...

Так мечта сделать музей из “Аннушки” (так ласково называют Ан-2) выросла в большой проект, посвященный авиации на Русском Севере.

- Мы поняли, что начинать нужно не с Ан-2 - потому что ставших на вечную стоянку стоянку самолетов в России много - нужно начинать с аэропорта. Это исчезающее уникальное наследие, - продолжает Александра Яковлева. - Например, в Архангельской области деревянных аэропортов осталось всего семь, три из них на Онежском полуострове - и они находятся в печальном состоянии, ветшают, закрываются…Там, где нет дорог - они заменяются на безликие модульные здания контейнерного типа. Уходит эпоха, память, целый пласт гражданской архитектуры середины XX века.

И.о. начальника аэропорта Александр Федотов и Александра Яковлева Фото Надежды Иниевой

“Прилетел ероплан, повсюду были красные флаги...”

Выбор на аэропорт в Лопшеньге пал не случайно. Это небольшая аккуратная поморская деревня - чуть больше двухсот жителей - в 150 километрах от Архангельска, на Летнем берегу Белого моря. Местный аэропорт уже шесть десятилетий связывает четыре ближайшие деревни Онежского полуострова с Архангельском.

- Именно здесь когда-то началась история архангельской санитарной авиации, - рассказывает Александра. - По воспоминаниям местных жителей, в 1937 году прилетел “ероплан”, сбежался народ, были повсюду распущены красные флаги. Нужно было спасти женщину: у нее были тяжелые роды, которые продолжались уже вторые сутки. Никакой взлетно-посадочной полосы не было и самолет садился на прилив, на берег моря. Тогда все закончилось благополучно, женщина родила двойню.

Эту и многие другие истории, фотографии, артефакты сейчас тщательно собирают научные сотрудники Кенозерского национального парка. Долгие годы Ан-2 являются главным каналом связи местных жителей с Большой Землей: по воде сюда можно добраться только в теплое время года, а зимой остаются лишь “Аннушки”, да тяжелый путь на снегоходах.

- Этот проект - не просто консервация памяти. Это действующий аэровокзал, в котором люди ждут свои рейсы. В котором работают замечательные, преданные небу и авиации местные жители. Наш выбор пал на аэропорт деревни Лопшеньга во многом именно из-за них: там работают совершенно замечательные авиаторы и сотрудники наземных служб, которые загорелись этим проектом, - рассказывает Александра Яковлева.

В день старта проекта на чердаке аэровокзала под слоем пыли нашли оклад иконы «Нечаянная радость» конца XIX века. Волонтеры посчитали это добрым знаком Фото Александры Яковлевой

В музее воссоздадут атмосферу 60-70-х годов

Работы в здании аэровокзала начались в августе. Проект получил сразу два гранта: президентский и фонда Потанина. Мечтой сохранить “Воздушные причалы Белого моря” загорелись не только сотрудники Кенозерского национального парка, “Второго Архангельского объединенного авиаотряда”, местные жители, но и волонтеры. В августе Лопшеньге прошёл первый волонтёрский лагерь: добровольцы подготовили здание к работе профессиональных строителей.

У авторов проекта две большие задачи. Во-первых, сделать здание аэровокзала комфортным и теплым для пассажиров и сотрудников. А во-вторых - воссоздать атмосферу сельского аэровокзала 60-70-х годов, поймать уходящую эпоху.

В музее появятся разные тематические зоны: буфет, комната комната матери и ребенка, камера забытых вещей, собрание карт авиамаршрутов на Русском Севере... Современные интерактивные технологии помогут услышать воссозданные переговоры пилотов в небе и телефонные звонки пассажиров.

- Надеемся, что в августе следующего года торжественно откроем отремонтированное здание аэровокзала и экспозицию в нем, - обещает Александра. - Кстати, от мечты с музеем в самолете мы тоже не отказываемся. Когда закончим аэропорт, возможно, вскоре рядом на вечную стоянку встанет АН-2.

Крошечный аэровокзал в деревне Лопшеньга станет теплым и комфортным для современных пассажиров Фото ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский"

“Север очень мудрый. Он помогает понять себя”

Аэропорт в Лопшеньге - одно из многих мест на Русском Севере, куда со всей страны едут неравнодушные люди. Помочь сохранить уникальное наследие, кусочки истории нашей страны - древней или совсем недавней. Такой родной и ценной.

- Север — это простор и близость к природе. Этого катастрофически не хватает в городе. Люди самобытные, самодостаточные, настоящие. В мегаполисе с этим тоже дефицит. А ещё Север очень мудрый, и он помогает понять себя, разобраться в себе, — говорит участница волонтерского лагеря «Воздушные причалы Белого моря» Ольга Бобкова.

Каждый год только Кенозерский национальный парк проводит десяток смен волонтерских лагерей. В этом году с апреля по сентябрь в них поучаствовало 239 добровольцев.

- Есть добровольцы, которые приезжают по пять-шесть лет подряд. Кто-то приезжает не в смены, а просто помочь парку: переводчики, фотографы, администраторы, помощники инспекторов. Например, в этом году волонтером у нас была девушка - аниматор из “Союзмультфильма”, которая помогала рисовать буклеты. Нам очень приятно, что люди приезжают не только со всей России, но и из разных стран мира, - говорит Александра.

Многие лагеря связаны с помощью местным жителям в их проектах. Например, в этом году шли работы по восстановлению клуба Усть-Поченской запани в одноименной деревни. Здание примечательно уже своим обликом - это редчайший образец советского модерна.

Добровольцы участвуют в реставрации храмов и других памятников архитектуры, помогают на сенокосах и даже ухаживают за мезенскими лошадьми - древней породой с Русского Севера.

- Получается, есть у Кенозерья какая-то магия, которая притягивает столько неравнодушных людей? - спрашиваем мы.

- Да, безусловно. Кенозерье, Онежское Поморье и весь Русский Север - это особая территория, - уверена Александра Яковлева. - Как говорил писатель Юрий Казаков: “Нет! Не ездите вы на Север, не губите себя! Всю жизнь тогда не будет он давать вам покоя, всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе, всю жизнь будет видеться вам…”