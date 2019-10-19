Особый подход к особым детям: школа родителей малышей с ДЦП создается в Москве

«Не бегай!», «Не кричи!», «Не вертись как юла!», - всегда и во все времена родители призывают детей к этому. Но малышам так сложно усидеть на месте! Но есть родители, которые только мечтают о том, чтобы их малыш выбежал им навстречу, смешил прохожих громкими замечаниями или даже просто резвился на детской площадке. Речь об особенных детях, тех, кто родился с диагнозом ДЦП.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это заболевание центральной нервной системы, вызывающее нарушения двигательной и мышечной активности, зрения, слуха, речи и психики. При легкой степени ДЦП человек способен обслуживать себя самостоятельно. Средняя степень требует помощи со стороны взрослых. Люди с тяжелым течением ДЦП в очень большой степени зависят от окружающих.

Но что важно - ДЦП поддается коррекции. Даже при тяжелой степени заболевания качество жизни человека можно существенно улучшить. «Лежачего» можно научить сидеть, «сидячего» – стоять и даже передвигаться. Над этим и работают специалисты Центра.

Представьте, сейчас в Москве около 5 тысяч детей с ДЦП. И большинство из них не посещают детские сады, не имеют возможности часто общаться со сверстниками из-за диагноза. Чаще всего особенные малыши могут посещать лишь специальные центры.

Единственный в Москве специализированный бесплатный детсад для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с тяжелой формой ДЦП - «Елизаветинский сад». Это совместный благотворительный проект православной службы помощи «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители. Здесь особенным малышам помогают развить моторику, проводят арттерапию, каждый день индивидуальные занятия проводят логопед-дефектолог и педагог-психолог.

Причем специалисты центра помогают не только детям, но и их родителям. Так, мамы и папы могут общаться между собой в специальном Родительском клубе – делиться опытом и проблемами, которые, подчас, не понятны родителям здоровых ребят. Еще весной "Елисаветинский сад" запустил специальную «Службу домашнего визитирования». На дом к особенным семьям приходят психологи, социальные работники и другие специалисты, чтобы помочь родителям в самых разных ситуациях.

А в сентябре была запущена комплексная программа поддержки семей - благодаря полученному президентскому гранту.

Одно из направлений проекта - «Школа родителя особого ребенка». Здесь родители научатся ухаживать за малышом с ДЦП и общаться с ним, что порой бывает далеко не просто. Семьи из Москвы смогут посетить очные интерактивные семинары, для остальных родителей проведут прямые эфиры в соцсетях, а также выпустят обучающие ролики.

- Такие семьи находятся в некой изоляции – они редко посещают праздники из-за состояния ребенка, зачастую испытывают и финансовые проблемы. Мы считаем, что развитие именно комплексной программы оказания помощи семьям, где воспитываются дети-инвалиды со средней и тяжелой степенью ДЦП, может изменить эту ситуацию, - уверены авторы.

Кроме того, в рамках проекта, получившего президентский грант, сотрудники сада пройдут обучение навыкам эмоциональной саморегуляции и общения с родителями детей с инвалидностью, программу психологической профилактики эмоционального выгорания. А по итогам проекта в свет выйдет методическое пособие для родителей детей с ДЦП дошкольного возраста.