Малые народы Севера расскажут о своей жизни в Instagram и Youtube

Каргасок в переводе с селькупского «Медвежий мыс». Многие ли жители России, Сибири или даже Томской области знают об этом? На сегодняшний день остяко-самоедским языком - языком селькупов - свободно владеют всего около тысячи человек, проживающих на северо-востоке Западной Сибири.

А как много людей сегодня может рассказать о селькупах, хантах, эвенках, поделиться информацией о традиционной культуре и быте малых народов Севера? В Каргасокском районе компактно проживают представители древнейших народов, окруженные тайгой, огромными болотами, и почти никто не знаком с особенностями их жизни.

Рассказать о своей культуре, поделится своим укладом, показать красоту спрятанных от большинства людей мест решили представители местной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Коргытсок (Медвежий мыс)». Причем сделать это местные жители собираются в современном формате – через блоги.

На средства президентского гранта ассоциация запускает проект «Блогеры Медвежьего мыса». Местные жители будут делиться со своими подписчиками блогами о традиционной жизни коренных малочисленных народов Севера, рассказывать о жизни в Сибири, жизни в селе, показывать красоту окружающей природы, готовить национальные блюда и заниматься рукоделием. Причем охватить начинающие блогеры хотят сразу несколько платформ – социальные сети (Vkontakte, Facebook, Instagram и др.), платформы для блогов (в частности, Livejounal) и Youtube. Формат также будет разнообразным. Жители собираются снимать видеоистории, создавать фотоблоги и писать познавательные рассказы.

Чтобы страницы начинающих блогеров стали популярными, и о жизни малых народов Севера узнало как можно больше народу, все участники проекта будут посещать специальные занятия. Первый обучающий семинар по основам блогинга в рамках школы «Блогеры Медвежьего мыса» уже состоялся. 5 октября приглашенные наставники рассказали жителям Каргасока, как правильно снимать красивые фотографии и как обрабатывать и озвучивать видео. Кроме того для местного населения прошла познавательная лекция об основных правилах подачи информации.

По итогам первой встречи среди местных жителей будут выбраны самые инициативные, заинтересованные и увлеченные своим делом. Именно они и станут участниками проекта. Их будут учить правильно создавать и подавать контент, раскроют основные «фишки», которые помогут сделать блоги уникальными, колоритными и увлекательными, научат снимать небанальные видео.

Для дальнейшей работы кружка будут приглашаться фотографы, журналисты, учителя, которые будут делиться знаниями и помогут отточить мастерство блогеров. Работы всех участников будут разделены по темам: природа, дом, еда, традиционные виды промыслов.

В рамках проекта участники посетят три поселка Каргасокского района - Напас, Айполово, Неготка - с компактным проживанием коренных малочисленных народов Севера и подготовят блоги из маленьких сел. Кроме того, ежемесячно в школе будут проходить блог-обзоры с выявлением недочетов, критикой, интервьюированием. А по итогам проекта состоится праздник, на котором выберут лучший блог с наиболее интересной темой.

Ожидается, что проект поможет вовлечь молодежь, сформировать досуг, сохранить культуру и традиции малых народов, а также расскажет миру о жизни людей проживающих в далеком сибирском крае и о красоте мест, которую они охраняют.