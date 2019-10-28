В Марий Эл дети стоят самые маленькие яхты в мире

Самые маленькие яхты в мире построят школьники и их наставники в республике Марий Эл. Парусный клуб «Паллада» из города Козьмодемьянска решил возродить традиции деревянного судостроения в регионе. Детей и подростков будут обучать строительству и ремонту плавательных средств. Для ребят организуют не только познавательные и увлекательные лекции, но и практические занятия, выездные мастер-классы.

На средства президентского гранта парусный клуб «Паллада» запускает проект «Детская флотилия Марий Эл». Принять участие в нем смогут школьники, студенты и их родители. Планируется, что совместная работа еще больше сплотит семьи и подарит им незабываемый опыт, а также азы профессии.

Проект стартовал в начале октября, участники уже собраны и переходят к практическим занятиям.

«Из Нижнего Новгорода к нам уже прибыли фанерные наборы для постройки «Оптимистов» — это самые маленькие яхты в мире. За зимний период ребята построят восемь швертботов. В создании легких судов могут принять участие и родители детей, увлекающихся судостроением и мореплаванием», - рассказали авторы проекта.

Работа в детской судоверфи ФОТО: Парусный клуб "Паллада"

Кроме того в клубе «Паллада» добавили, что участники проекта смогут также построить собственных семейных швертботы. Для этого будут созданы все необходимые условия, однако семьям придется использовать свои материалы.

Следующим летом ученики вместе со своими наставниками спустят на воду построенные яхты. Маломерные суда пройдут испытания, а затем сотрудники парусного клуба научат ребят ими управлять.

Кроме того для детей и подростков предусмотрен цикл познавательных лекций. Участникам проекта расскажут об истории и традициях Отечественного флота, а также проведут занятия по устройству маломерных судов и по такелажному делу.

Организаторы «Детской флотилии Марий Эл» рассчитывают, что полученный опыт и накопленные знания позволят всем участникам уже следующей зимой перейти к изучению традиционного деревянного судостроения. На практических занятиях молодежь попробует построить собственные небольшие деревянные лодки.

«Отрадно, что в последнее время стали возрождаться различные кружки и секции по судомоделированию, судостроению, занятию водными видами спорта. Но это происходит в основном в крупных регионах и городах, и то не везде. Купить простую лодку, а тем более парусную, которая стоит больших денег, большинству людей стало просто невозможным. Сегодня почти утрачено традиционное народное судостроение», - отмечают сотрудники парусного клуба.

В связи с этим, чтобы перенять опыт профессионалов в октябре 2020 года, в дни осенних каникул, команда строителей — и дети, и наставники — отправятся на верфь деревянного судостроения ЗАО «Варяг» в город Петрозаводск.

В ходе проекта организаторы планируют развить интерес у участников к парусному делу, судостроительству и к профессии моряка.

Оставшаяся после занятий база послужит для дальнейшего строительства и ремонта маломерных судов в парусном клубе, а также для развития семейного судостроения. Кроме того созданные ребятами яхты передадут для развития парусного спорта в регионе. Предполагается, что «Детская флотилия Марий Эл» может стать одним их опорных центров парусного судостроения в Приволжском федеральном округе.