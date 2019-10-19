2019-10-19T18:27:52+03:00
Спорт

Первый матч с новым главным тренером "Спартак" сыграл против "Рубина" вничью 0:0

Команды не забили голов за 90 минут поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграл с казанским "Рубином" в первой игре под началом Тедеско. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС"Спартак" сыграл с казанским "Рубином" в первой игре под началом Тедеско. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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За время перерыва на матчи сборных футболистам московского "Спартака", которые с августа не побеждали в чемпионате России по футболу, нашли нового главного тренера. На 19 октября была назначена премьера нового наставника "красно-белых". В гости к спартаковцам на "Открытие Арену" приехал казанский "Рубин". Перед началом встречи эти два клуба находились на соседних местах турнирной таблице. "Спартак" при 14 баллах - 12-й, а "Рубин" - 13-й с таким же количеством очков. Победа в очной игре позволила бы оттолкнуться от конкурента в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Перемены у "Спартака" произошли заметные. В стартовом составе капитаном стал защитник Самюэль Жиго. Бородатый француз в этом сезоне - лучший снайпер "красно-белых" с 4 забитыми голами. И это при том, что он играет на "незабивной" позиции центрального защитника. И что занятно, Доменико Тедеско решил поменять "домашнюю" скамейку запасных, переехав на ту, что находится ближе к фан-сектору "Спартака". Это было сделано как раз ради того, чтобы фанаты были ближе к своей команде.

В премьерной игре с новым тренером "Спартак" начал, видимо, строго следуя тренерским установкам. У "Рубина" было больше владения мячом в первом тайме, но ударов было больше у "Спартака" - 7 против 3. И к перерыву на табло ничего не поменялось - были 0:0, и несколько взаимоопасных моментов у ворот казанцев и москвичей.

И вот под конец поединка наконец-то "завелся" московский "Спартак". У ворот казанского "Рубина" один за другим пошли опасные моменты, но голов не было. Ближе всех к успеху был капитан - Жиго не смог подстроиться под удар после того, как к нему отскочил мяч. Но движения к игре "Спартака" добавил вшедший на замену Резиуан Мирзов.

В итоге встреча "Спартака" и "Рубина" завершилась вничью 0:0. Команды остались "при своих", набрав еще одному баллу в зачет чемпионата.

Свой следующий матч в чемпионате России по футболу "Спартак" сыграет 27 октября. Он отправится "в гости" к московскому "Локомотиву" на "РЖД Арену". А вот казанский "Рубин" у себя дома поединком против "Урала" 25 октября откроет программу 14 тура чемпионата страны в Премьер-Лиге.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Рубин

ИСТОЧНИК KP.RU

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