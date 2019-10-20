2019-10-20T00:53:34+03:00
Звезды

"Новообразований было уже шесть-семь": Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака

Алексей Янгудин рассказал о борьбе жены с болезнью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супруг фигуристки Алексей Ягудин рассказал, как Татьяна Тотьмянина боролась с недугомСупруг фигуристки Алексей Ягудин рассказал, как Татьяна Тотьмянина боролась с недугомФото: instagram.com
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Татьяну Тотьмянину выписали из онкоцентра, где ей удалили опухоль. При этом появились ранее неизвестные детали болезни олимпийской чемпионки.

Супруг фигуристки Алексей Ягудин рассказал, как Татьяна Тотьмянина боролась с недугом. Все началось два года назад, когда спортсменка проходила плановое медицинское образование. Тогда врачи обнаружили в желчном пузыре фигуристки новообразования и посоветовали внимательно следить за их динамикой.

Через год во время очередного осмотра выяснилось, что количество новообразований значительно выросло. А еще через год состояние спортсменки ухудшилось, и ей потребовалась операция, потому что новообразования росли достаточно быстро.

"На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак", - заявил в программе "Центральное телевидение" Ягудин.

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Как же хорошо дома!
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По его словам, врачи опасались развития онкологического заболевания. "Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака - 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя", - подчеркнул фигурист.

Спортсменку успешно прооперировали в одном из столичных центров. После этого врачи провели исследования и выяснили, что рака нет.

Ягудин не исключает, что проблемы со здоровьем у Тотьмяниной могли возникнуть вследствие спортивных травм: "В 2004-м было самое страшное падение, которое я видел в жизни и в фигурном катании. Но у Тани за спортивную жизнь было еще три сотрясения мозга. Так что да, могли быть и отголоски".

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Низкий вам всем поклон!Спасибо!
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В настоящее время Татьяна находится дома. Своей радостью от встречи с близкими она поделилась в блоге. "Как же хорошо дома!", - написала 37-летняя фигуристка. На фото она вместе с дочерьми - четырехлетней Мишель и десятилетней Елизаветой. Через пару недель спортсменка планирует вернуться к нормальному ритму жизни и вновь приступить к тренировкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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