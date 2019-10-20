"Новообразований было уже шесть-семь": Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака

Татьяну Тотьмянину выписали из онкоцентра, где ей удалили опухоль. При этом появились ранее неизвестные детали болезни олимпийской чемпионки.

Супруг фигуристки Алексей Ягудин рассказал, как Татьяна Тотьмянина боролась с недугом. Все началось два года назад, когда спортсменка проходила плановое медицинское образование. Тогда врачи обнаружили в желчном пузыре фигуристки новообразования и посоветовали внимательно следить за их динамикой.

Через год во время очередного осмотра выяснилось, что количество новообразований значительно выросло. А еще через год состояние спортсменки ухудшилось, и ей потребовалась операция, потому что новообразования росли достаточно быстро.

"На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак", - заявил в программе "Центральное телевидение" Ягудин.

tatianatotmyanina Как же хорошо дома!

По его словам, врачи опасались развития онкологического заболевания. "Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака - 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя", - подчеркнул фигурист.

Спортсменку успешно прооперировали в одном из столичных центров. После этого врачи провели исследования и выяснили, что рака нет.

Ягудин не исключает, что проблемы со здоровьем у Тотьмяниной могли возникнуть вследствие спортивных травм: "В 2004-м было самое страшное падение, которое я видел в жизни и в фигурном катании. Но у Тани за спортивную жизнь было еще три сотрясения мозга. Так что да, могли быть и отголоски".

tatianatotmyanina Низкий вам всем поклон!Спасибо!

В настоящее время Татьяна находится дома. Своей радостью от встречи с близкими она поделилась в блоге. "Как же хорошо дома!", - написала 37-летняя фигуристка. На фото она вместе с дочерьми - четырехлетней Мишель и десятилетней Елизаветой. Через пару недель спортсменка планирует вернуться к нормальному ритму жизни и вновь приступить к тренировкам.