“Кто-то танцует с лентами, обручами. А у нас реквизит - коляска”: В Омске особенные танцоры покоряют большую сцену

Эти люди никогда уже не смогут ходить. Но кто сказал, что они не могут танцевать? Трогать сердца зрителей, растворяться в музыке, кружить возле партнера, выигрывать соревнования… Эти стереотипы ломают особенные артисты из проекта “Танцы без Границ”.

Его создал Игорь Лавров - профессиональный танцор и хореограф из Омска. Всю жизнь он буквально провел на паркете. А когда завершил карьеру как танцор - начал организовывать мероприятия и проекты, чтобы развивать танцы в родном городе.

Так, в 2012 году ему удалось организовать именно в Омске Чемпионат мира по танцам. На “Арене-Омск” за лучшими танцорами со всей уголков земли наблюдали 10 тысяч зрителей. На волне подъема интереса к танцам в городе, Игорю захотелось сделать что-то новое, полезное.

- И на следующем нашем крупном мероприятии, танцевальном фестивале, мы решили впервые пригласить на сцену танцора на коляске, - вспоминает Игорь Лавров. - Тогда было непросто найти человека, который решится на такое. Но в итоге я встретил девушку, которая согласилась начать репетировать. Мы танцевали под аккомпанемент музыкантов омской филармонии и номер произвел большое впечатление на зрителей - в числе которых были и инвалиды-колясочники. Мы решили продолжить репетиции - к нам начали присоединяться и другие танцоры на колясках, профессиональные инструкторы…

dancesnoborders "Танцы наполняют жизнь новым смыслом"

Особенные танцоры вдохновляют партнеров и зрителей

Так появилась группа "Вариант". В парах с танцорами на колясках в ней выступают “обычные” артисты - люди, которые, как и Игорь, всю жизнь увлекаются танцем.

dancesnoborders Омские танцоры занимают первые места на мировых конкурсах и выступают на крупнейших площадках города

- Они поначалу приходили к нам как на обычную работу, в качестве партнеров-инструкторов, но постепенно отношение менялось и коллектив стал семьей. Те, кто танцуют “на ногах” стали помощниками, друзьями для танцоров на колясках. Все они профессиональные артисты, с титулами, достижениями - и самим колясочникам очень интересно танцевать и общаться с настоящими чемпионами. Это ставит для них определенную планку, дает азарт, - говорит Игорь Лавров.

Танцоры группы "Вариант" на Кубке Континентов-2019 Фото: предоставлены проектом “Танцы без границ”

В проекте “Танцы без границ” верят - искусство лечит. Если не тело - то уж точно душу.

- Многие особенные танцоры начинают у нас с осторожностью, но вливаются в тренировочный процесс и танцы быстро начинают им нравится, наполняют жизнь новым смыслом. Выходя на сцену, они начинают чувствовать себя не людьми на коляске, а полноценными артистами. Они делают успехи в сфере, про которую раньше думали, что так могут только здоровые люди, - рассказывает Игорь - А тут у них появляется возможность стать настоящим артистом. Это дает им свободу, освобождает от комплексов, меняет отношение к миру. Но меняется и публика. Многие зрители тоже когда-то мечтали танцевать, но жизнь пошла иначе, что-то не сложилось... А тут они видят: даже на колясках люди научились танцевать, а почему я не смог?

dancesnoborders "Творчество всегда остается творчеством

“Невозможное возможно”

Омские танцоры занимают первые места на мировых конкурсах и выступают на крупнейших площадках города. Сейчас благодаря полученному президентскому гранту, “Танцы без границ” ставят в одном из крупнейших залов города, Омском музыкальном театре, мюзикл “Невозможное возможно”. В основе сюжета - реальная судьба одной из особенных участниц проекта, история ее борьбы, преодоления и пути к успеху. На сцене вместе с танцорами-колясочниками выступят и профессиональные артисты театров города.

Искусство лечит. Если не тело - то уж точно душу. Фото: предоставлены проектом “Танцы без границ”

Но, считают в “Танцах без границ”, в конечном счете это не так уж и важно - на своих ли ногах выходит на сцену артист.

- Творчество всегда остается творчеством. Не важно ведь, как художник написал картину - левой рукой или правой. Бывают художники, оставшиеся без рук, которые берут кисточку ногами… Но вопрос “Плохая это картина или хорошая” зависит не от того, как она была написана, а от того, как она воздействует на зрителя, о чем говорит с ними. Творческих возможностей в танцах на колясках не меньше, а, возможно, даже больше, - уверен Игорь Лавров. - Ведь коляску можно рассматривать как реквизит танцевального номера. Бывает, танцоры выступают с лентами, обручами… Или, например, коньки у фигуристов - тоже ведь реквизит. А у нас реквизит - коляска.