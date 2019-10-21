Экс-замминистра иностранных дел России Анатолий Адамишин: "Решение дочери Сталина не возвращаться в Россию было для меня облегчением"

ДОЛЖНЫ СМЕНИТЬСЯ ЭЛИТЫ

- Анатолий Леонидович, вы недавно написали увлекательную книгу "Английский дивертисмент" о своей работе в Лондоне в 1994-1997 годах, в которой признавались, что вам повезло - тогда англичане хотели с нами дружить. Не то, что сейчас. Вы считаете, что Москва и Лондон в принципе могут ладить?

- Да, могут. Мы вместе били Наполеона, были на одной стороне в обеих мировых войнах. В наше время после перестройки, которая покончила с абсурдной конфронтацией СССР и Запада, было впечатление, что мы находимся в одной лодке и можем сотрудничать. Президент Ельцин даже перебарщивал по этой части. Ведя внутриполитическую борьбу, он не раз обращался за помощью к американцам, и они не единожды ее ему оказывали. Отсюда и речь Ельцина в 1992 году в Конгрессе США (про "не имеющий человеческого облика" коммунизм. - Ред.), которая не может не вызвать смущения. Работая послом в Риме, я своими ушами слышал, как он говорил руководителям Италии, что итальянский фашизм и советский коммунизм - одно и то же. Как будто и сам он не был много лет коммунистическим руководителем...

В 90-е годы англичане реально помогали России в экономике и даже в политике, когда через них в одиночных случаях можно было воздействовать на позиции США, если, конечно, наши подходы совпадали.

В XIX веке у нас, как у двух имперских держав, были причины для антагонистических отношений. "Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом", - писали о воевавших против нас англичанах в Крымской войне. Но все же реальной политики в отношениях между Москвой и Лондоном было больше, чем предубежденности и аллергии.

- Какой совет вы могли бы дать будущему послу в Лондоне и руководству МИДа по британскому направлению?

- Английское направление - только часть нашей внешней политики. У отставного мидовца, тем более проработавшего в этой службе более 40 лет, есть свои идеи, скажем так. Боюсь, правда, что они не очень совпадают с нынешними. В любом случае давать непрошенные советы через прессу не есть комильфо.

- Что может ожидать Британию и мир в целом при премьере Борисе Джонсоне? Совершит ли он сейчас выпестованный им Брекзит и какой ценой?

- Его избрание - пример экстравагантности, которую англичане себе время от времени позволяют. У Джонсона твердый мандат на вывод страны из Евросоюза. Пересмотреть это решение может только повторный референдум, но это малореалистично. Британцы были сильно удивлены недавней тронной речью королевы в парламенте, как будто написанной под диктовку премьер-министра. Почему англичане решили несколько лет тому назад выходить из Евросоюза? Они и так находились как бы в особом положении, стараясь брать прежде всего то, что им выгодно. И оставались в подвешенном состоянии, поскольку часто ориентировались на США. В целом, англичане с их богатым историческим опытом хорошо считают профиты и убытки и, видимо, пришли к выводу, что перевешивает вариант выхода. Джонсону, правда, на почве, подготовленной прежним премьером Мэй, удалось добиться соглашения о выходе с ЕС.

Премьер Борис Джонсон уверенно ведет Великобританию из ЕС, но сближения с Россией при нем ожидать не приходитсяФото: REUTERS

- В субботу парламент проголосовал за отсрочку "развода"...

- При таком раскладе обстановка опять остается неясной. Но в любом случае традиционным союзником Британии остаются США.

- Даже несмотря на известную нелюбовь Джонсона к Трампу? Тот даже оскорблял его публично в Твиттере до победы на выборах-2016.

- Личные отношения могут наложить на ситуацию определенный отпечаток, но принципиальные вопросы решаются обычно в загородных особняках сильными мира сего и не в последнюю очередь теми, кого мы называем олигархами.

- А чего ждать от Бориса конкретно России?

- Не думаю, что международная политика при нем как-то изменится. Что касается России, то наши отношения с Западом, в том числе с Великобританией, сейчас на таком низком уровне, что, видимо, должны смениться элиты, чтобы вновь нащупать пути к сотрудничеству. Боюсь сглазить, но первые проблески появляются. В конечном счете противостояние что в холодную войну, что сейчас - и контрпродуктивно, и опасно. Но англичане не будут в первых рядах борцов за разрядку.

ОТ ДИАНЫ ГЛАЗ НЕ ОТОРВАТЬ

- Вы были хорошо знакомы с Елизаветой II и другими членами монаршей семьи. Какие они в личном общении? И чем можно объяснить появление в этой среде супруги принца Гарри Меган Маркл, вызывающей столько пересудов? Это демократия или, быть может, кризис вековых устоев?

- Британская монархия, как и все в этом мире, эволюционирует. И в общем-то большинство британцев - за ее сохранение. У них очень хорошая королева. При первой же встрече с ней, когда я вручал верительные грамоты и после вел беседу один на один, она мне очень понравилась. Спокойная и доброжелательная, с умным, проницательным взглядом. Жаль, что по конституции ее влияние на политику сравнительно небольшое. За ее спиной трудовые годы. В юности во время войны она работала водителем грузовика и механиком, сама меняла колеса и чинила двигатели машин скорой помощи и военных грузовиков!

Елизавета II в годы Второй мировой войны

Во время наших встреч она была подчеркнуто благожелательна к России. А в 1994 году супружеская королевская пара посетила Россию, несмотря на клятву Виндзоров не появляться здесь после убийства Романовых. Этот визит стал возможен только после перестройки и означал историческое примирение со страной, где зверски убили царскую семью.

Британская монархия долгие годы была и в какой-то степени и сейчас остается замкнутой "организацией". Первую брешь в ней пробила принцесса Диана. Оба ее сына потом женились на простолюдинках. Что, Гарри должен был жениться не по любви, а так, чтобы это непременно нравилось британцам?!

- Какой вам запомнилась его мама?

- Думаю, можно сказать, что мы были дружны с ней. Пару раз она приходила в российское посольство, что венценосные особы делают крайне редко. И в этом случае никто уже не обращал внимания на посла, все глаза были направлены на Диану, а она дылда и величественно передвигалась по посольству. Через пару-тройку месяцев после нашего приезда в Лондон нас с женой пригласили к Диане. Думал, что там будет какой-то официальный ланч, но нас встретила только она с секретарем. Фотографии и телевидение не передают, до чего она была очаровательна. Я глаз от нее не мог оторвать, хотя отрывать приходилось. Она много рассказывала о своих детях, не затрагивая больную тему ее отношений с принцем Чарльзом, они тогда уже были не вместе. Я почувствовал, что она очень одинока и ей хочется человеческого участия. Диана занималась активной благотворительной деятельностью, в том числе в России - она патронировала московскую детскую больницу в Тушино.

Прощаясь, она вдруг призналась, почему захотела с нами познакомиться. Ее мачеха - баронесса Рейн де Шамброн - большая любительница классической музыки, и мы несколько раз встречались с ней на концертах и подружились. Она, по словам Дианы, высказалась следующим образом: "Приглядись, вроде приехали нормальные люди". "Может быть, подходящие?", - поправил я.

Диана занималась активной благотворительной деятельностью, в том числе в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае 1997 года я вернулся в Москву, а через несколько месяцев она погибла…Я искренне переживал.

АЛЛИЛУЕВА ПРОСИЛА ТРЕШКУ В СОЧИ

- Вам выпал шанс близко пообщаться и с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой. Сначала она просила вас помочь ей вернуться на родину, но быстро передумала. Правильно ли она тогда поступила?

- В январе 1995 года Аллилуева попросила ее принять, и мы договорились попить чаю в посольстве. Она оказалась благообразной старушкой (к моему удивлению, рыжей, а не черной, как на известном портрете со Сталиным, где, по ее словам, была совершенно другая девочка).

Аллилуева жила в Лондоне с американским паспортом в однокомнатной квартире на пособие размером 350 фунтов, которые непонятно по какой причине выдали ей англичане. Половину из этих денег тратила на телефонные разговоры с США и Камчаткой, где живут ее дочери. К своему 70-летию она хотела вернуться на родину, просила трехкомнатную квартиру в Сочи и пособие.

Перед уходом она попросила дать ей почитать российские газеты, и это, вероятно, перевернуло ситуацию.

Через несколько дней я получил от нее такое письмо: "Должна сознаться - чтение русских газет произвело на меня ужасающее и удручающее впечатление. Не думала, что у вас так. Пораздумав, я пришла к выводу - очень для меня тяжелому, - что просьбу мою я должна "взять обратно". В Англии можно жить тихо и незаметно, но не теряя достоинства. В сегодняшней России - я боюсь, даже это будет мне невозможно. Так что давайте оставим все как есть. Моя цель - там ли, за рубежом ли - сидеть тихо и в политику не вмешиваться. "Дома" мне никто не даст молчать и не ввязываться, так как сам факт приезда, возвращения послужил бы темой для бесконечных суждений, обсуждений, предложений, спекуляций и, конечно, - в печати, так как теперь свобода прессы очевидна. Это означало бы для меня - ехать на верную смерть. У меня и в 1986 г. там случился сердечный спазм, то же будет и теперь".

Честно говоря, я воспринял это как облегчение. Направив ее просьбу о возвращении в Москву, я поговорил с близким начальством разных ведомств и мне сказали: конечно, пусть едет, отказать невозможно, но кто тут ею будет заниматься? Так что в определенном смысле Аллилуева пошла нам навстречу.

Светлана Аллилуева с отцом и братом Василием

- Она что-то рассказывала об отце?

- Она - нет, а я не расспрашивал. Когда я сказал, что мне кажется, что она похожа на отца, Светлана ответила: "Нет, я рыжая, а он был черным как смоль, и все лицо было в оспинках".

СПРАВКА "КП":

Анатолий Леонидович Адамишин родился 11 октября 1934 г. в Киеве. Окончил экономический факультет МГУ, с 1957 г. - на дипломатической службе. В 1990-1992 гг. работал послом в Италии, 1992-1994 гг. - первый заместитель министра иностранных дел РФ. В 1994-1997 гг. - посол РФ в Британии. 1997-1999 гг. - министр РФ по сотрудничеству с государствами СНГ. С 1982 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Совета по внешней и оборонной политике. С 2004 г. - президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества.

Имеет ряд госнаград. Кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".