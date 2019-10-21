2019-10-21T16:47:01+03:00
Общество

Погода в Москве 22 - 27 октября: Аномальное тепло задерживается еще на неделю

Золотая осень продолжается, днем +13...+16 градусов, без сильных дождей, радуют синоптики в своих прогнозах погоды в Москве на 22 - 27 октября
Юлия СМИРНОВА
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Аномальное тепло в Москве задерживается еще на неделю.Аномальное тепло в Москве задерживается еще на неделю.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Октябрь-2019 приятно удивляет москвичей. Первые три недели месяца выдались на 3 градуса теплее климатической нормы. Однажды октябрьское солнце разогрело воздух даже до +21 градуса - правда, было это в самом начале месяца, 3 октября. Ночные заморозками отметилась всего одна ночь, 16 октября. И уже 17 октября был установлен температурный рекорд, +18,3 градуса. Прежний держался 130 лет, с 1889 года.

В понедельник, 21 октября, московская золотая осень тоже близка к рекорду - к 14 часам воздух прогрелся до +17,5 градуса. Такой теплыни в этот день не было 70 лет. Но абсолютный рекорд для 21 октября за всю историю метеонаблюдений, +18,1 градуса, пока держится. Причем установлен он был больше века назад, в 1896 году.

Что дальше? Прогнозы синоптиков о погоде в Москве на 22 - 27 октября очень оптимистичны. Еще недавно Гидрометцентр России предупреждал, что надо наслаждаться последними теплыми выходными. Но сейчас метеорологи порадовали: аномальное тепло задержится в столице как минимум до конца недели, то есть до воскресенья, 27 октября. Погода будет на 3 - 5 градусов теплее климатической нормы. И больше похожа не хороший сентябрь, чем на позднюю осень.

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 22 - 27 октября:

Во вторник, 22 октября, под утро +6...+11 градусов, днем +13. В ночь на вторник Московскую область пересечет холодный атмосферный фронт северного циклона, этим и объясняется небольшое понижение температуры. Зато без дождей.

В среду, 23 октября, ночью +6...+11, днем +16 градусов. Скорее всего, среда будет самым теплым днем недели. Хотя не исключены небольшие дожди.

В четверг, пятницу и субботу, 24 - 26 октября, ночная температура понизится до +4...+9 градусов, днем +14. И снова сухо. За что спасибо погожему антициклону.

В воскресенье, 27 октября, ночью +6...+11, днем все те же +14 градусов. Возможен небольшой дождь.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели резко похолодает - даже днем температура будет нулевой или с легким морозцем до -1 градуса. Но прогнозы на столь долгий срок штука не особо надежная. Может, осень еще и передумает так быстро превращаться в зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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