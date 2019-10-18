2019-10-18T09:23:38+03:00
Свое дело

Топ-менеджер Alibaba Group примет участие в международном форуме «Открытые инновации»

Джерри Цзи (Jerry Ji), директор по связям с общественностью Alibaba Group – Freshhippo станет участником форума «Открытые инновации», который пройдет с 21 по 23 октября в ИЦ «Сколково»
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С 2017 года Цзи занимается продвижением умных супермаркетов корпорации Alibaba, а также отвечает за маркетинг инновационных решений в секторе FMCG (товары повседневного спроса), помогая международным компаниям выстраивать стратегию на рынке Китая.

На форуме «Открытые инновации» топ-менеджер Alibaba Group примет участие в презентации Московского инновационного кластера, где поделится своим опытом, почему важно развивать открытые инновационные экосистемы, использовать платформенные решения для разработки и внедрения технологий.

«Открытые инновации» - прекрасная возможность для Москвы представить свои достижения в сфере инноваций международному сообществу, а столичным предпринимателям – познакомиться с лучшим мировым опытом. Мы рады приветствовать Джерри на форуме «Открытые инновации» и благодарим его за готовность рассказать об успехах одной из крупнейших мировых компаний. Этот опыт представляется нам крайне ценным и важным в рамках нашей работы над «Московским инновационным кластером», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

Alibaba Group – одна из крупнейших в Китае и в мире виртуальная торговая площадка, основанная в 1999 году. Компания, в большинстве своем, является монополистом на рынке электронной коммерции в Китае. Обладает собственной электронной платёжной системой (Alipay, которая также используется для расчётов и в дочерней структуре — Taobao.com). Изначально площадка создавалась для торгов мелких и средних предприятий, а сегодня компания занимает одно из лидирующих мест среди таких интернет-гигантов как Amazon и Ebay.

Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации. Его основная цель — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставки, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же, неформальное общение участников. Правительство Москвы является соорганизатором форума.

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