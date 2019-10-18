Как открыть свое дело в «50+», жить в семье и не бояться стареть

— Я только в 54 года начала дело своей жизни. И оно принесло мне настоящее счастье! — говорит Елена Воронцова, которая организовала в северной столице ассоциацию «Санкт-Петербургская Мода 50+». Прекрасные дамы элегантного возраста ходят по подиуму, представляют коллекции известных дизайнеров, занимаются творчеством и просто радуются, общаются, наряжаются, гуляют, в общем — живут здесь и сейчас.

Елена и другие представители зрелого возраста делились своим опытом о том, что в 50 жизнь только начинается, на VII Национальной конференции «Общество для всех возрастов», которая прошла в начале октября в Цифровом деловом пространстве в Москве в партнёрстве с Форумом «Россия – территория заботы». Как поддержать старшее поколение и сделать так, чтобы в нашей стране было не страшно стареть – об этом говорили представители органов государственной власти, ученые и эксперты, в том числе из США, Бельгии, Германии, Австрии и других стран.

В 2017 году доля граждан старше 65 лет в нашей стране составляла 14,2 процента (по данным мирового банка и Росстата), а к 2050 году их будет почти четверть — 24,3 процента.

— А это значит, что в медицине, социальном обеспечении, страховании, на рынке труда и в обществе надо говорить о том, как мы будет действовать в отношении этих людей, – подчеркнул Антон Дроздов, председатель Пенсионного фонда России. — Мы прикладываем много усилий, в том числе в рамках национальных проектов. Предусматривается постоянный неуклонный рост пенсий. Стремимся к тому, чтобы пенсией было обеспечено не менее 40% заработка.

Должна меняться и система здравоохранения. Ведь к 2024 году стоит задача увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030-му Россия должна вступить в клуб «80+».

– Сейчас мы активно работаем над развитием системы здравоохранения, — рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова. — Если в 2017 году в российских медицинских организациях работали всего 200 гериатров, то сегодня трудится уже 818 врачей, а в 2024 году их будет почти 2000. Количество гериатрических центров возросло с 3 до 38.

К 2024 году стоит задача увеличить продолжительность жизни до 78 лет Фото: предоставлено организаторами конференции.

Чтобы объединить усилия для поддержки старшего поколения и эффективно менять наше общество, рабочая группа Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере разработала концепцию активного долголетия в России. Ее в рамках конференции обсудили эксперты. Здоровье, обеспеченная и достойная жизнь, активность и участие в делах общества – вот три приоритета, на которых строится поддержка старшего поколения.

— Мы бы хотели, чтобы благодаря этому документу появилось пособие для регионов, чтобы они могли реализовывать политику у себя, – отметила Мария Морозова, член рабочей группы, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Кстати, исследования показали, что россияне, старше 55 лет на 17 % меньше реализуют свой потенциал чем в Европе и на 31 % меньше, чем в Швейцарии – у этой страны самые лучше показатели. Но большую роль в активном долголетии играет инициатива и самого зрелого человека и поддержка общества.

— Реальная проблема – не старость, а преждевременное старение. Многие пенсионеры не могут реализовать в полной мере свой потенциал. Если бы могли – это бы помогло и им, и обществу, – отметила Татьяна Акимова, исполнительный директор Регионального благотворительного фонда «Самарская губерния», руководитель альянса «Серебряный возраст». — Наша стратегия – вовлечь самих пожилых людей, местные сообщества и эффективные НКО в систему изменения качества жизни пожилых людей. Один старший лидер или одна НКО вовлекают в проект в среднем 110 пенсионеров.

Что касается ухода за пожилыми, то здесь важно развивать практики неформальной заботы — то есть вовлекать в это дело их ближайшее окружение: родных, друзей, соседей.

— Согласно исследованиям, пожилые люди живут дольше дома, в своей среде. И обеспеченный неформальный уход и внимание семьи помогают отодвинуть на долгие годы спецуход в доме престарелых или медицинских учреждениях, — отметила аналитик Европейского центра социальной политики и исследований в области социального обеспечения Рахель Кахлерт. – А также сделать качество жизни старшего поколения выше, их самочувствие – лучше.

Для этого нужно обучать новым компетенциям детей, врачей, учителей, объединять государство, местные сообщества, НКО и пожилых людей, развивая сотрудничество в рамках организации долгосрочного ухода. Успехи в этом деле уже есть. Руководитель, основатель и директор Благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина рассказала о проекте развития системы долговременного ухода, который стартовал в 2018 году, а с 2019-го был включен в национальный проект «Демография».

— Благодаря тому, что регионы стали применять подходы системы долговременного ухода, удалось подсчитать, сколько людей нуждаются в ежедневном уходе, в еженедельном, сколько – вообще не нуждаются, но им одиноко, — рассказала Елизавета Олескина. — Регионы пересмотрели перечень услуг, он стал шире, повысились их стандарты. Запускаются центры дневного пребывания, которых до этого не было в стране. Проводится обучение для тренеров по уходу, старших, стационарных работников, нянечек и санитарок.

Говорили на конференции и о занятости старшего поколения. Главными причинами, почему люди продолжают работать, выходя на пенсию, остаются деньги и нежелание выпадать из привычного окружения, хочется сохранить статус в обществе. Сразу несколько экспертов отметили, что у старшего поколения растет интерес к предпринимательству, становится больше людей, которые попробовали себя в бизнесе. Кроме того, появляется много социальных проектов, поддерживающих предпринимательство зрелых людей.

На медицинских сессиях эксперты делились новейшими достижениями и открытиями в области работы с людьми старшего возраста и улучшения качества их жизни. На заседании правления Российской ассоциации геронтологов и гериатров обсудили развитие образовательного проекта Medpoint для врачей разных специальностей. Научная часть второго дня состояла их трёх частей гериатрической мозайки, посвящённых питанию, когнитивным нарушениям, хронической боли и другим возраст ассоциированным заболеваниям, медицинской составляющей системы долговременного ухода.

Национальная конференция «Общество для всех возрастов» прошла в седьмой раз Фото: предоставлено организаторами конференции.

— Сегодня действительно очень важно показать во всех сферах объединение, межведомственное и межсекторальное взаимодействие – не только между уровнями власти, но среди людей, среди поколений, среди различных структур, — подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Светлана Петрова.

КОММЕНТАРИЙ

«Нужно поддерживать частные инициативы»

Ксения Франк, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко:

— Если мы хотим реально повысить продолжительность и качество жизни старшего поколения, надо научиться поддерживать многообразие частных инициатив: ТОСы, которые объединяют по интересам людей, вышедших на пенсию, НКО, которые обучают правильному уходу за пожилыми родственниками, больницы, которые начинают развивать медицинский патронаж. Количество людей и организаций, которые реализуют или поддерживают инициативы для старшего поколения, значительное. Фонд Тимченко поддержал более 1500 проектов в рамках конкурса «Активное поколение». Чтобы эти инициативы были устойчивыми, их надо увидеть, координировать, включать в работу системы и поддерживать. Местные администрации, которые осознают ценность таких инициатив, находят способ их поддержать.

СПРАВКА

Национальная конференция «Общество для всех возрастов» инициирована Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко для содействия повышению качества жизни зрелых людей в России. Это признанная площадка по обсуждению вопросов демографического старения и поддержки старшего поколения. Конференция включена в план мероприятий национальной Стратегии действий в отношении граждан старшего возраста. Итоговая резолюция Конференции 2015 года стала базой для разработки Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года – основного документа, определяющего социальную политику страны в отношении старшего поколения.