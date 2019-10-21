Биг Мак – в гостях хорошо, а дома?

Суждения высказываются диаметрально противоположные, и поэтому мы решили составить собственное мнение по этому вопросу.

Итак, как же сделать Биг Мак?

Вспоминаем старую знакомую песенку: «две мясных котлеты-гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, всё на булочке с кунжутом». Удобно для запоминания, не правда ли? А теперь давайте рассмотрим эту инструкцию подробнее…

Первое – конечно же, котлеты. Это 100%-ная говядина, чистое мясо без всяких примесей, ведь даже соль и перец добавляют только после того, как котлеты уже пожарены. Жарят их в «Макдоналдс» без масла, на специальном двустворчатом гриле «Ракушка». Помните советские «вафельницы»? Принцип тот же, только технология гораздо современнее. Именно этот гриль позволяет не потерять свойства отличной натуральной говяжьей котлеты, главное - правильно настроить гриль (в «Макдоналдс» это называется «калибровать») и правильно обучить сотрудника.

Вот она, первая сложность. Можно ли пожарить котлету дома без масла? Не развалится ли она без привычного содержимого - белого хлеба и яйца – внутри? В «Макдоналдс» всё просто: на предприятии поставщика есть холодильная установка, которая в течение буквально пары минут замораживает готовые котлеты до —20 °C. Такой способ, в отличие от традиционной постепенной заморозки, сохраняет не только форму котлет, но также их вкус, сочность и питательную ценность. А нам что делать? Ладно, попробуем. Покупаем в магазине говядину, переднюю часть туши – это покромка, шейная часть или грудинка. Проворачиваем в мясорубке и делаем котлеты «как в «Макдоналдс» - например, с помощью круглой формы для выпечки. Не забываем о санитарных нормах! Все операции с мясом производим только в одноразовых перчатках! Теперь разогреваем сковороду до максимальной температуры (нет, масло класть нельзя, мы же договорились))), кладем на него котлеты и обжариваем. Готово? Посыпаем солью и перцем.

Фото: пресс-служба «Макдоналдс»

Идём дальше. Специальный соус, который до сих пор все считают страшным секретом, хотя его рецепт лет 10 назад выложен во всемирную сеть, и любая хозяйка может найти его за минуту. Нам нужны сушеные чеснок, майонез, сладкая горчица, белый винный уксус и овощная приправа. Её вы, конечно, тоже можете приготовить сами из огурцов (нужны без семечек!), сладкого перца, лука, соли, сахара, яблочного уксуса и семян горчицы (не правда ли, просто?). А можете сэкономить время и купить в супермаркете баночку с надписью «sweet pickle relish». Смешиваем все ингредиенты – и специальный «секретный» соус готов. Ах да, как же можно было забыть? Соус на кухне «Макдоналдс» добавляют с помощью специального дозатора, который отмеряет строго определенное количество для каждого вида бургера.

Как там дальше в песне поется? Ага, сыр. С сыром гораздо проще. В любом магазине можно найти квадратные пачки с листами плавленого сыра. Почему плавленого? Потому что его уже термически обработали, и он не потеряет своих вкусовых качеств при соприкосновении с горячими котлетами, в отличие от своего твердого «собрата». В большей части бургеров используется плавленый сыр на основе натурального Чеддера. Для полной аутентики выбираем Чеддер от «Хохланд».

Огурцы. Полки, заставленные банками с маринованными огурцами, предоставляют вам обманчивую свободу выбора. Но точно таких же огурцов, как в бургерах «Макдоналдс», вы не найдёте: на предприятии поставщика компании в Ростовской области их маринуют по своему особому рецепту, и в розничную продажу они не идут. Поэтому покупаем ту банку, которая больше нравится, достаем огурцы и нарезаем их кружочками.

Салат и лук. Здесь совсем просто. Заходим в супермаркет и видим пакет с салатом «Айсберг» от поставщика «Макдоналдс» - Агрофирмы «Белая дача». Если нет – покупаем кочан и режем полосками. Перед тем, как положить в бургер, можно засыпать салат льдом – тогда он дольше будет хрустеть. Так делали в начале прошлого века фермеры перед развозом салата по магазинам – поэтому салат и назвали «Айсберг». Лук обычный, репчатый, не очень «злой», - мы режем его мелкими кубиками.

«Всё на булочке с кунжутом». Ну, честно говоря, булочки вам понадобятся, как минимум, две. В супермаркетах их найти при желании можно. Можно, конечно, купить булочки для обычных гамбургеров, но тогда вам придется насыпать на них кунжут самим и отмерять для этого от 1,8 до 2,2 г. семечек кунжута (нет, всё же лучше, наверное, купить правильные булочки сразу). Для того чтобы приготовить Биг Мак, одну булочку придется разрезать пополам, а из второй вырезать среднюю плоскую часть. Теперь слегка поджарим белые стороны всех трёх частей будущего бургера. На кухне «Макдоналдс» это делают с помощью тостеров, в принципе, у многих дома тостер есть.

Урра, наконец-то все составные части будущего шедевра готовы! Теперь осталось его правильно собрать. Тут тоже всё по порядку: наносим по столовой ложке соуса на нижнюю часть и середину, щедро посыпаем сверху луком и салатом, кладём сыр на нижнюю часть и два колечка маринованного огурца на середину, накрываем сверху обе части бургера мясными котлетами и поэтапно ставим части все три части бургера одна на другую.

Вывод: несмотря на то, что компании «Макдоналдс» скрывать нечего и никаких секретов нет, технология приготовления каждого наименования продукции настолько выверена (буквально до грамма и миллиметра), что приготовить точно такой же Биг Мак вы точно не сможете. Тем не менее, надеемся, что сегодняшняя статья окажется полезной и поможет вам и дальше «варить, выдумывать, пробовать»!

Фото: пресс-служба «Макдоналдс»

P.S: и ещё: давайте прикинем, сколько времени было потрачено вами на готовку. Котлеты – минимум 20 минут, соус – ещё 15. Нарезка овощей и обжарка булочек - ещё 10. Ну и минуты две собственно на сборку бургера. Поход в магазин в расчет не берем, ведь до «Макдоналдс» тоже нужно дойти. ИТОГО 45-50 минут. Именно такие цифры – 45-50 - мы упоминаем, когда говорим о скорости приготовления Биг Мака после того, как вы заказали его в «Макдоналдс». Только вот речь идет не о минутах, а о секундах…

Самостоятельно приготовить Биг Мак на виртуальной кухне «Макдоналдс» вы сможете здесь: https://vrtour.mcdonalds.ru/