2019-10-18T14:34:40+03:00
Звезды

Виктор Цой был бы жив, если бы на месте аварии стояли дорожные знаки

К такому выводу пришли эксперты Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Могила музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище.Могила музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой погиб 29 лет назад. Но его смерть до сих пор вызывает вопросы и новые версии. Напомним, авария случилась 15 августа 1990 года в нескольких километрах от Риги. «Москвич» Виктора Цоя на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус». Легендарный рокер погиб мгновенно. Согласно официальной версии, лидер «Кино» заснул за рулем (следов алкоголя в крови Цоя не обнаружили), но после трагедии говорили и о самоубийстве, и о причастности спецслужб.

Недавно эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы «Кино». На пути машины Виктора Цоя был мост, из-за которого дорога сузилась, от водителя требовалось снизить скорость. Но предупредительных знаков: «Опасный поворот», «Ограничение скорости» не было. В результате автомобиль музыканта занесло и выбросило на встречную полосу под автобус.

Получается, что старая версия «уснул за рулем» не соответствует действительности. В эту версию с самого начала не верил и отец музыканта - Роберт Цой. Но очередное расследовании его тоже не радует. Роберт Максимович обвиняет экспертов в спекуляции и попытке «прославиться» на смерти его сына. По его мнению причина аварии только одна: Виктор Цой был неопытным водителем.

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15 августа 1990 года в автомобильной катастрофе погиб легендарный Виктор Цой. Рок-музыкант ехал на своем серебристом «Москвиче», своей первой и последней машине, о которой долго мечтал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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