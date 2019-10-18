Виктор Цой был бы жив, если бы на месте аварии стояли дорожные знаки

Лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой погиб 29 лет назад. Но его смерть до сих пор вызывает вопросы и новые версии. Напомним, авария случилась 15 августа 1990 года в нескольких километрах от Риги. «Москвич» Виктора Цоя на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус». Легендарный рокер погиб мгновенно. Согласно официальной версии, лидер «Кино» заснул за рулем (следов алкоголя в крови Цоя не обнаружили), но после трагедии говорили и о самоубийстве, и о причастности спецслужб.

Недавно эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы «Кино». На пути машины Виктора Цоя был мост, из-за которого дорога сузилась, от водителя требовалось снизить скорость. Но предупредительных знаков: «Опасный поворот», «Ограничение скорости» не было. В результате автомобиль музыканта занесло и выбросило на встречную полосу под автобус.

Получается, что старая версия «уснул за рулем» не соответствует действительности. В эту версию с самого начала не верил и отец музыканта - Роберт Цой. Но очередное расследовании его тоже не радует. Роберт Максимович обвиняет экспертов в спекуляции и попытке «прославиться» на смерти его сына. По его мнению причина аварии только одна: Виктор Цой был неопытным водителем.

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