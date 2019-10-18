На Чукотке добывают рыбу и нерпу, в желудке у которых — пластик

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, которые обычно используются в магазинах. Окончательной целью является полный запрет такой продукции.

- Чукотка далеко от крупных центров цивилизации, больших производств там нет, с пластиком чукчи сталкиваются мало?

- Ничего подобного! Мои родственники живут на Чукотке и постоянно занимаются традиционными промыслами. Они добывают моржей и нерп. Состояние у некоторых зверей просто ужасное.

- Что вы имеете ввиду?

- Видно, что к ним прилипает пластик. Течение в Беринговом проливе прибивает к чукотским берегам очень много мусора. Когда вылавливают рыбу и нерпу — в желудке и у рыб, и у нерп часто находят пластик. И таких нерп и рыб есть уже невозможно. А ведь затрачен огромный труд. Люди выходят в море, чтобы добыть пропитание для всего села.

Айнана Тагрина в редакции "Комсомолки".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы лично исключаете из своей жизни изделия из пластика?

- От пластика я готова отказаться в первую очередь. От многих продуктов с использованием синтетических составляющих мы уже отказались — от всяких детских йогуртов и творожков, поскольку ничего, кроме красителей, в большинстве из них нет. У меня двое маленьких детей, и мы отказались от многих игрушек, не покупаем их

- Но детям нужны игрушки!

- Мы покупаем деревянные игрушки. Потому что не уверены в качестве других. У меня у самой были деревянные игрушки в детстве, у моих детей сегодня тоже — потому что мы боимся за их здоровье. Это касается и одежды — много продается весьма низкого качества. Потому приходится подходить очень избирательно.

- Но вы не можете вообще оградить своих детей от изделий из пластика?

- У меня сыну пять лет - и у него любимым занятием было поиграть с пластиковым пакетом. Не дай бог такое — если на голову его надеть во время игры, ребенок задохнуться может сразу. И мы постепенно исключаем из нашего быта эти вещи. Сейчас многие идут в магазин с матерчатыми сумками, мы тоже стараемся. Это более безопасно, я считаю.