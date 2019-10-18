Если на заправке не принимают кредитку - значит, они разбавляют бензин!

- Судя по опросам, наши сограждане от 18 до 24 лет в большинстве своем не хотят платить наличкой — предпочитают пользоваться картами...

- А я сам давно от налички отказался! Ну даже если в деревне покупаю — в сельских магазинах сейчас тоже принимают карты, почти везде! А тем, кто карты не принимает, я стараюсь не платить.

- Почему?

- Потому, что тот, кто жилит в мелочах, тот может жилить и в другом. Оттого я лучше потрачу чуть больше времени - и все-таки куплю то, что мне надо, но с использованием карты.

- И карта у вас, надо понимать, не одна?

- Ну, у меня наиболее популярные карты главных платежных систем есть. В том числе карта «Мир». Я был одним из самых первых потребителей тех кредитных карт, что появились у нас в 90-х, которые выпускал ныне многими подзабытый Тверьуниверсалбанк. А надо сказать, что в России тогда картой расплатиться было нельзя почти нигде. Даже в Москве. Но я начал выезжать за границу, и мой первый выезд в Италию привел вот к чему. Я там на рынке решил шляпу купить. С этой картой. И дедушка, который продавал шляпу и еще галстук, сказал, что нет никаких проблем. Он откуда то вытащил аппарат —и принял мою оплату, все отлично.

- Ну, мы то не в Италии...

- Когда я слышу, что аппарат не работает, касса не работает — я знаю, что у тех, у кого есть проблемы, такой аппарат не работает всегда. Когда подобное мне говорят в ресторане, и я им сообщаю, что наличных у меня нет, только карта — у них тут же все начинает работать.

- Но наличка — есть наличка, страна у нас такая...

- Я понимаю, что такой подход очень живуч. И человек, который не готов принять оплату картой за свой товар, может тебе что-то не доложить.

- В кошельке то у вас все равно бумажные деньги водятся?

- В кошельке у меня лежит две купюры по сто рублей на всякий случай и горсть мелочи, чтобы дать ее заправщику на АЗС. А если на заправках карту не принимают — можно сделать вывод, что они разбавляют бензин. Невозможно в современном мире жить без таких безналичных платежей. Электронные платежи хороши еще и тем, что органы могут отслеживать какие-то криминальные проводки. Ведь таскать деньги чемоданами в современно обществе просто смешно.