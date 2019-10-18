2019-10-18T18:35:16+03:00
В мире

Крупнейшая косметическая российская компания Mixit разыгрывает голографический автомобиль мечты!

Автомобиль «Мерседес – Бенц», беспроводные наушники Apple airpods, колонки JBL Pulse3 и легендарные beauty - боксы Mixit с годовым запасом продукции уже ждут тебя!
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Настало время подвести итоги года! Именно 2019 стал для MIXIT щедрым на события: компании исполнилось 5 лет, она стала рекордсменом Гиннесса, изготовив самую большую банку крема для тела в МИРЕ, открыла более 165 магазинов на территории РФ и стран СНГ, запустила в продажу новые топовые коллекции: суперсредства AHA Revolution!, абсолютные маст - хэвы No Fake Sine, трендовые продукты Vegan Approves; поклонников MIXIT ждет еще один сюрприз до конца года: портфолио пополнится декоративной косметикой с дерзкими и вдохновляющими продуктами!

Но самое главное, масштабное и символичное событие – розыгрыш автомобиля «Мерседес – Бенц» А – Класс! Видео.

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Крупнейшая косметическая российская компания Mixit разыгрывает голографический автомобиль мечты!
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Еженедельно в период с 12 октября по 20 декабря MIXIT разыграет полезные призы:

• беспроводные наушники apple airpods w/charging case (mv7n2)

• беспроводные акустические колонки JBL Pulse 3 White

• легендарные beauty - боксы MIXIT с годовым запасом продукции

Кульминацией станет розыгрыш нового автомобиля «Мерседес – Бенц»!

Принять участие в розыгрыше очень просто: необходимо совершить покупку от 500 рублей в любом магазине MIXIT на территории РФ и зарегистрировать чек на сайте www.mixit.ru/top/avto.

На этой же страничке можно подробно ознакомиться с правилами акции.

С 12 октября 2019 года главный приз розыгрыша голографический роскошный автомобиль «Мерседес – Бенц» можно увидеть в ТЦ «Саларис» на Юго-Западе Москвы, не сделать селфи невозможно!

MIXIT – абсолютный трендсеттер и beauty - профессионал в пространстве красоты. Объединяя все главные тренды в области современной косметологии, MIXIT широко применяет высокотехнологичные современные разработки и формулы, создает эффективную, практичную, косметику, в портфеле которой более 450 SKU для лица, тела и волос, которые постоянно совершенствуются командой экспертов, исполняя самые заветные желания миллионов девушек и женщин.

За пять лет из небольшой лаборатории, где создавались первые формулы, бренд вырос в одну из крупнейших косметических российских компаний. В 2017 и 2018 году компания стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории парфюмерия и косметика.

Станьте частью истории, которую создает MIXIT!

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