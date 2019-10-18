Vegan Approves от Mixit - зеленый коктейль для твоей кожи

Чистый веганский косметический продукт – это большая редкость и ценная находка. Но ведь растительный мир настолько богат, что нам нужно только научиться правильно им пользоваться. Бренд MIXIT за несколько месяцев разработки и поисков лучших составов создал тот самый продукт, который не содержит никаких ингредиентов животного происхождения.

Линейка VEGAN APPROVES – это детокс - система для кожи на основе экстрактов зеленых овощей и трав. Освобождает кожу лица от токсинов, защищает от окислительного стресса, насыщает полезными веществами, микро- и макроэлементами. Представьте утренний смузи, который бодрит и заряжает энергией на весь день! Тоже самое испытает кожа после серии Vegan Approves. Цель детокс-серии – глубокое очищение, освобождение кожи от вредных веществ. В составе - исключительно растительные экстракты, масла и эксфолианты.

В ЧЁМ ОСОБЕННОСТЬ

ОТСУТСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ!

В составе - исключительно растительные экстракты, масла и эксфолианты.

Экстракты спаржи, брокколи, артишока, рукколы, листьев оливы, огурца, розмарина, алоэ, женьшень

Масла ши, подсолнечника, примулы вечерней, миндаля, виноградной косточки

Эксфолианты бамбуковые гранулы, молочная кислота растительного происхождения

Линейка Vegan Approves состоит из 6 продуктов:

• Освежающий крем-гель для умывания Vegan Approves Detox Cleanser

Освежающий крем-гель для умывания с аллантоином, экстрактами спаржи, брокколи и артишока. Для тех, кто хочет уходовое средство, которое будет постоянно заботиться о коже, оставляя после себя ощущения свежести и комфорта. Крем-гель для умывания обеспечивает мягкое и эффективное очищение кожи лица без пересушивания. Тонизирует, способствует процессу регенерации и обновления кожи

• Мультиактивный тоник для лица Vegan Approves Detox Tonic

Мультиактивный тоник для лица с экстрактами спаржи, брокколи, артишока и розмарина. Для тех, кто хочет испытать на своей коже целебную силу растительных экстрактов. Тоник восстанавливает естественный баланс кожи лица, стимулирует клеточное дыхание, способствует процессу регенерации, улучшает общий тонус, снимает покраснения и дарит коже здоровое сияние.

• Обновляющий пилинг-эксфолиант для кожи лица Vegan Approves Detox Peeling

Обновляющий пилинг-эксфолиант для свежести и сияния кожи лица с молочной кислотой, экстрактами спаржи, брокколи и артишока. Для тех, кто хочет обновить кожу и возродить её внутреннее сияние. Пилинг-эксфолиант бережно отшелушивает, стимулирует процесс обновления клеток эпидермиса, выравнивает рельеф, улучшает тон и текстуру кожи.

• Детокс-маска для лица Vegan Approves Detox Mask

Детокс-маска для кожи лица на основе белой и зеленой глины с экстрактами спаржи, брокколи, артишока и маслом оливы. Для тех, кто хочет эффективную маску, которая заметно улучшит состояние кожи лица. Детокс-маска для кожи лица абсорбирует загрязнения, смягчает и насыщает кожу полезными элементами и возвращает сияющий, здоровый вид.

• Антиоксидантный крем-флюид для лица Vegan Approves Detox Cream

Антиоксидантный крем-флюид для кожи лица с экстрактами спаржи, брокколи, артишока и маслом миндаля. Для тех, кто хочет каждый день видеть в зеркале красивую, здоровую кожу без каких-либо воспалений. Ультралегкий флюид нормализует гидролипидный баланс кожи лица, обеспечивает моментальное насыщение полезными веществами, повышает эластичность, смягчает, снимает покраснения и возвращает коже здоровое сияние.

• Тонизирующий гель-антистресс для кожи век Vegan Approves Detox Eye Gel

Тонизирующий гель-антистресс для кожи век с экстрактами алоэ, спаржи, брокколи и артишока. Для тех, кому требуется максимально бережный уход за нежной кожей вокруг глаз. Легкий гель для нежной кожи век оказывает тонизируещее действие, способствует устранению отечности, покраснений и кругов под глазами, обеспечивает полноценное питание и увлажнение.

Параллельно с новым запуском у Mixit появился первый фильм о компании - трендсеттере российского косметического бизнеса.

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