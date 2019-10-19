Спартак - Рубин 19 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты московского "Спартака" после перерыва на матчи сборных наконец-то обрели нового главного тренера. Команду возглавил немец итальянского происхождения Джованни Тедеско. Для него игра против казанского "Рубина" на своем поле станет первой игрой на новой должности. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Рубин 19 октября 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Рубин 19 октября 2019

34 раза команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 10 побед у казанского "Рубина", 9 раз команды играли вничью, а остальные 15 встреч выигрывал московский "Спартак".

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Рубин 19 октября 2019

Больше шансов на победу у московского "Спартака".

Прогноз на матч Спартак - Рубин 19 октября 2019

"Спартак" - фаворит поединка. И он должен победить в матче.

Время начала матча Спартак - Рубин 19 октября 2019

Матч Спартак - Рубин 19 октября 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Рубин 19 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Рубин можно посмотреть 29 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Рубин 19 октября 2019

Трансляция матча Спартак - Рубин 19 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.