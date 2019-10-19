2019-10-18T22:22:10+03:00
Дом. Семья

Пес не требует наград. Кровь для друга сдаст - и рад!

Собаки и кошки, как люди, помогают друг другу
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Этому песику сделали переливание после укуса клеща. Помогает! Фото: Сергей МУХАМЕДОВЭтому песику сделали переливание после укуса клеща. Помогает! Фото: Сергей МУХАМЕДОВ
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«Срочно ищем донора для переливания крови собаке чихуахуа. Донор нужен более 30 кг, возраст - от полутора до 9 лет. Помогите!» - такие объявления то и дело появляются в сети. И тогда на помощь приходят профессиональные доноры - четвероногие.

Вега - заслуженный донор

Восьмилетняя Вега - американский стаффордтерьер.

- Как-то я сидела в интернете и задумалась, а бывают ли собаки-доноры, - рассказывает хозяйка Веги москвичка Ангелина Ионова. - Начала рыть информацию и нашла заброшенный сайт, где не было ни одной собачки, зато была кнопка «Добавить свое животное». Я так и сделала. Зарегистрировала собаку и забыла про это, а спустя месяц мне начали звонить с сообщениями, что кому-то срочно нужна помощь. Мы ездили по ветеринарным клиникам и сдавали кровь.

Вега сдавала кровь семь раз. Фото: Личный архив

Вега сдавала кровь семь раз. Фото: Личный архив

Вега сдавала кровь семь раз.

- Чувствует она себя после сдачи крови хорошо, в донорстве нет ничего страшного. Я во время процедуры волнуюсь больше, чем собака. Кровь мы сдаем бесплатно. Просто потом заезжаем в зоомагазин, и я накупаю Веге вкусняшек, - рассказывает Ангелина.

Кот Аяськин помог бездомному сородичу

Дворового кота самого когда-то спасли от смерти.

- Я его нашла маленького во дворе и забрала домой. Ему сейчас два года. Аяськин регулярно посещает ветеринара, ему делают все необходимые прививки, - рассказывает хозяйка кота Валентина Чепурная.

Валентина тоже зарегистрировала своего питомца в группе животных-доноров в соцсетях. И когда пришла просьба о помощи, Аяськин отдал свою кровь бездомному котенку, которого изъели блохи. Прохожий нашел малыша на улице и принес в ветеринарку.

Аяськин регулярно посещает ветеринара, ему делают все необходимые прививки. Фото: Личный архив

Аяськин регулярно посещает ветеринара, ему делают все необходимые прививки. Фото: Личный архив

- Сначала у нас взяли небольшое количество крови, чтобы сделать пробу на совместимость, после этого у котика брали уже кровь для переливания. Брали 40 мл крови из вены на шее, - делится подробностями Валентина.

Маня спасла жизнь пяти котят

При ветеринарной клинике «Хатико» на Авиационной улице несколько лет жила кошка Маня - заслуженный донор. Кошку подобрал на улице кто-то из ветеринаров, у нее были парализованы задние лапы. В клинике Маню подлечили и решили оставить у себя. Несколько раз она делилась кровью - спасла жизнь пяти котят.

При ветеринарной клинике «Хатико» на Авиационной улице несколько лет жила кошка Маня - заслуженный донор. Фото: Сергей МУХАМЕДОВ

При ветеринарной клинике «Хатико» на Авиационной улице несколько лет жила кошка Маня - заслуженный донор. Фото: Сергей МУХАМЕДОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна НАЗАРУК, ветеринар:

- Переливание крови может спасти собак и кошек от многих ситуаций. Укусы клеща, отравления реагентами и крысиным ядом, автомобильные аварии, инфекции, болезни внутренних органов. Сначала мы определяем группу крови, потом делаем тест на совместимость и только потом переливаем. Хотя считается, если кровь переливают первый раз, то можно взять любую. У животных все проще, не как у людей. Мы берем мало крови - 1% от массы тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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