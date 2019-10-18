Гран-При по фигурному катанию Skate America. Мужчины. Короткая программа. Где смотреть прямую трансляцию

На турнире "Скейт Америка", который в этом году пройдет в Лас-Вегасе, 18 октября свою короткую программу представят мужчины. Они выйдут лед после полуночи по московскому времени - в субботу, 19 октября. У россии здесь два представителя - Роман Савосин и Дмитрий Алиев. При этом, главные фавориты - Нэтан Чен, Киган Мессинг.

Стартовый порядок короткой программы женщин Skate America

Первая разминка

1. Кошира Шимада (Япония)

2. Роман Савосин (Россия)

3. Алексей Красножон (США)

4. Михал Бржезина (Чехия)

5. Казуки Томоно (Япония)

6. Алексей Быченко (Израиль)

Вторая разминка

7. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

8. Цзинь Боян (Китай)

9. Дмитрий Алиев (Россия)

10. Джэйсон Браун (США)

11. Нэтан Чен (США)

12. Киган Мессинг (Канада)

Время выхода на лед российских фигуристов на турнире Skate America

У России здесь два представителя. Под стартовым номером 2 - Роман Савосин. Под стартовым номером 9 - Дмитрий Алиев. Савосин выйдет на лед в 0:40, а вот Алиев - в 1:33.

Время начала короткой программы у мужчин на Skate America

Короткая программа у мужчин на этапе "Скейт Америка" начнется в 0:20 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию короткую программу у мужчин на Skate America

Посмотреть прямую трансляцию можно будет, начиная с 0:20 по московскому времени на Первом канале. Всем доступен будет эфир на сайте Первого канала. Для зарубежной аудитории будет доступен эфир на официальном YouTube-канале ISU.