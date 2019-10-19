Маньяк в городе Иваново принимает по записи

- Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.

- А как?

- Поставить ручку, написать на ней «Не крутить!» - и все...

* * *

В правительстве вчера случился занятный конфуз: деньги, выделенные на здравоохранение, случайно потратили на здравоохранение.

* * *

- Алексей. Можно просто Леша.

- Акакий. Лучше полностью.

* * *

В кабак входит мужчина с дворнягой, садятся за столик. Мужчина говорит:

- Готов поспорить с каждым, что моя собака умеет разговаривать. На штуку баксов!

Все посетители с радостью принимают спор.

Хозяин:

- Шарик, голос!

Дворняга молчит, ни звука.

- Голос! Голос!

Собака молчит.

Мужчина расплачивается с посетителями и уходит злой на весь мир. Выходит из кабака и говорит собаке:

- Ты зачем меня подставила? Мы же теперь нищие!

На что дворняга отвечает:

- Да только представь на минутку, сколько мы завтра поднимем бабла с этих лохов!

* * *

Пособие для чайников «Как стать знаменитым и получить много денег за то, что прогуливаешь школу».

Автор Грета Тунберг.

* * *

- Ребята, Муму не видали?

- Нет.

- Черт! Как в воду канула!

* * *

Пока все мои попытки похудения заканчиваются тем, что фотку после можно смело переименовывать в до.

* * *

Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.