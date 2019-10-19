Маньяк в городе Иваново принимает по записи
- Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.
- А как?
- Поставить ручку, написать на ней «Не крутить!» - и все...
* * *
В правительстве вчера случился занятный конфуз: деньги, выделенные на здравоохранение, случайно потратили на здравоохранение.
* * *
- Алексей. Можно просто Леша.
- Акакий. Лучше полностью.
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В кабак входит мужчина с дворнягой, садятся за столик. Мужчина говорит:
- Готов поспорить с каждым, что моя собака умеет разговаривать. На штуку баксов!
Все посетители с радостью принимают спор.
Хозяин:
- Шарик, голос!
Дворняга молчит, ни звука.
- Голос! Голос!
Собака молчит.
Мужчина расплачивается с посетителями и уходит злой на весь мир. Выходит из кабака и говорит собаке:
- Ты зачем меня подставила? Мы же теперь нищие!
На что дворняга отвечает:
- Да только представь на минутку, сколько мы завтра поднимем бабла с этих лохов!
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Пособие для чайников «Как стать знаменитым и получить много денег за то, что прогуливаешь школу».
Автор Грета Тунберг.
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- Ребята, Муму не видали?
- Нет.
- Черт! Как в воду канула!
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Пока все мои попытки похудения заканчиваются тем, что фотку после можно смело переименовывать в до.
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Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
ИСТОЧНИК KP.RU