64-летняя Орнелла Мути похвасталась невероятной растяжкой

Орнелла Мути в 64 года легко заткнет за пояс многих молодых девушек: актриса обладает невероятной растяжкой и прекрасной фигурой. Итальянская кинодива с молодости занимается йогой, и сейчас несколько раз в неделю устраивает себе тренировки с персональным тренером. Во время занятий актриса показывает чудеса гибкости, достойные цирковых акробатов. В своем Инстаграме Орнелла поделилась видео одной из тренировок, похваставшись отличной растяжкой.

Актриса показала видео, снятое во время тренировки. Фото: кадр видео.

На видео Орнелла, одетая в синий облегающий спортивный костюм, занимается вместе с тренером. Актриса расположилась прямо во дворе своей красивой виллы. Компанию хозяйке составили ее питомцы – две миниатюрых собачки. Пока Орнелла делала стойку на руках и горизонтальный шпагат, песики крутились вокруг ее коврика для йоги. Актриса легко выполняла самые сложные элементы упражнений, не забывая улыбаться на камеру.

Заметно, что у любимицы зрителей все прекрасно: она в отличной форме, тщательно следит за своим питанием (Орнелла – вегетарианка) и по-прежнему востребована как актриса. Правда, кино она теперь предпочитает театр. В недавнем интервью итальянской радиостанции Radio 2 звезда рассказала, что могла бы стать бы отличной спортсменкой. Орнелла начинала как модель, и об актерской профессии даже не мечтала.

- Я просто пришла за компанию на пробы, но выбрали меня, - сказала актриса. - Вот, как распорядилась судьба.

Орнелла в синем костюме тренируется вместе с личным тренером. Фото: кадр видео.

Актриса – постоянная участница кинофестивалей и желанная гостья светских вечеринок. Плюс Орнелла до сих снимается для глянцевых журналов: недавно в Инстаграме появился снимок, запечатлевший рабочий момент одной из фотосессий. 64-летняя Мути позирует в бассейне в одних трусиках, обнажив стройные ноги и безупречные бедра. Вокруг расположилась съемочная группа – фотограф и ассистенты.

ornellamuti Во время фотосессии Орнелла позировала в бассейне.

Актриса признается, что работа для нее сегодня – не главное в жизни. Она старается больше времени проводить с семьей. У нее трое взрослых детей - две дочери и сын (и все они выбрали творческие профессии) и трое внуков.

Орнелла Мути родилась в Риме. К слову, это не настоящее имя звезды, а псевдоним, который ей придумал режиссер Дамиано Дамиани, когда она впервые снялась в кино. По-настоящему ее зовут Франческа Ривелли. Мама актрисы родом из Эстонии, отец - неополитанец. Бабушка и дедушка Орнеллы по материнской линии – русские, из Санкт-Петербурга.

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Орнелла Мути была замужем два раза (со вторым мужем она развелась из-за романа с Адриано Челентано). С 1998 года актриса живёт в гражданском браке с пластическим хирургом Стефано Пиколло. Звезда не скрывает что с удовольствием пользуется услугами мужа и сделала уже не одну пластическую операцию.