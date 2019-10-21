Мария Захарова: Интерес к внешней политике у молодежи есть!

- Без прямого диалога, глядя друг другу в глаза, с людьми из разных регионов и разного возраста ни один внешнеполитический процесс не будет полным, - отметила важность проведения встречи с участниками «Поколения» Мария Захарова. - Очень рада, что интерес к внешней политике у молодежи присутствует, они знают, сопереживают и имеют гражданскую позицию по важным вопросам.

Лагерь «Поколение» проходит в Московской области с 16 по 21 октября, в нем участвуют более 170 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов страны. В течение всей смены под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов ребята будут снимать короткометражные фильмы на межнациональную тематику, авторов лучших наградят на церемонии закрытия 21 октября.

Учебная программа также включает практические занятия по командообразованию, эффективным коммуникациям, деловые игры и дебаты, спортивные мероприятия.

Каждый вечер посвящен знакомству с культурой и традициями разных народов России. Участники будут петь на своих родных языках, исполнять национальные танцы.