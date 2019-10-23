Гособлигации VS Депозит в банке. Что выгоднее?

С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций» (облигации федерального займа для физических лиц, или ОФЗ-н). Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. В этом материале расскажем, почему государство выпустило такой финансовый инструмент и в чем он может быть выгоден для нас.

ЧЕТЫРЕ ПОВОДА ДАТЬ В ДОЛГ ГОСУДАРСТВУ

Облигации - это долговой финансовый инструмент. Компания или государство берут у вас деньги взаймы и обязуются вернуть их с процентами. Прибыль по облигациям называется купонным доходом. Его выплачивают дважды в год. Доходность считается в процентах годовых. По сути, вклад в банке и гособлигация - это очень похожие продукты. Когда вы отдаете деньги банку, то тоже рассчитываете, что спустя какой-то срок сможете забрать деньги и получить проценты. Но есть четыре нюанса, которые делают гособлигации более выгодными и надежными.

1. Гарант - государство

В середине «нулевых» в России появилась система страхования вкладов. После этого размещать деньги в любых банках с лицензией ЦБ стало безопасно. При банкротстве кредитной организации вкладчики получают компенсацию от государства. Но верхняя планка ограничена - 1,4 млн рублей. Если в лопнувшем банке у вас было больше денег, вернуть остальные будет проблематично. Обычно процедура ликвидации затягивается на несколько лет, а денег на всех кредиторов банка все равно не хватает.

При инвестициях в гособлигации надежность еще выше. Даже если лопнет банк или брокерская компания, с которой вы заключили договор, ваши гособлигации никуда не денутся. Они с самого первого дня хранятся в депозитарии, а брокер лишь оказывает вам услуги посредника - как профессиональный участник рынка. В теории деньги вы можете потерять только при дефолте (то есть при невозможности платить по счетам) государства. Но при нынешнем состоянии бюджета, цене на нефть, объеме международных резервов и низкой доле внешнего госдолга эта вероятность в ближайшие 10 лет стремится к нулю.

2. Сумма - на порядок выше

При покупке гособлигаций ограничений по застрахованной сумме практически нет. Если покупаете их на бирже, можно держать в этих ценных бумагах хоть миллиард рублей. И быть уверенным, что с этими деньгами ничего не случится. По крайней мере, пока дела в стране идут хорошо.

Есть некоторые ограничения при покупке ОФЗ-н. В рамках четвертого выпуска одно физлицо может купить ценных бумаг на сумму не больше 15 млн рублей. Но этого объема вполне достаточно для подавляющего большинства частных инвесторов. Тем более что этот выпуск не последний.

3. Больше доход

Вклад и гособлигация похожи еще и тем, что по обоим этим финансовым инструментам не нужно платить налог с полученной прибыли. При этом по ОФЗ она обычно выше. «Народные облигации» дают доход до 7,35% годовых. Но это плата за последний, шестой купон. Среднегодовая доходность в течение трех лет составит 7,03% годовых (см. графику). Банки с сопоставимой надежностью предлагают существенно меньше. По данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны в первой декаде октября снизилась до 6,48%.

4. Фиксация высокой ставки на долгий срок

Тенденция денежно-кредитной политики в России очевидна. У нас падает инфляция, а вместе с ней снижается и ключевая ставка ЦБ. Еще в начале года она составляла 7,75% годовых, а сейчас опустилась до 7%. Это приводит к уменьшению процентов и по кредитам, и по депозитам. По оценкам аналитиков, понижательная динамика сохранится еще полтора - два года. За это время ключевая ставка может опуститься до 5 - 5,5% годовых.

Именно поэтому, если посмотреть на депозитные предложения банков, самую высокую доходность сейчас приносят годовые вклады - 6 - 7%. А более долгосрочные сбережения (на 2 - 3 года) они предлагают под более скромные 4 - 5%. На этом фоне гособлигации получаются еще более выгодным инструментом, по сравнению с банковским депозитом. Ведь они дают возможность сохранить относительно высокую доходность на более продолжительный срок.

P.S. Чтобы получить полную прибыль по ОФЗ-н, нужно не продавать бумаги в течение трех лет. Выплата последнего купона запланирована на 31 августа 2022 года.

Напомним, купить «народные облигации» можно в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Почта Банке. Действующие клиенты могут приобрести «народные облигации» через онлайн-кабинет на сайте или мобильное приложение. Комиссию при продаже и выкупе ценных бумаг банки не берут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Народные облигации» - коротко

• Номинал одной ценной бумаги - 1000 рублей

• Минимальная сумма вложений - 10 тысяч рублей

• Максимальная сумма вложений - 15 млн рублей

• Объем выпуска - 15 млрд рублей

• Доходность купона - от 6,5% до 7,35% годовых (зафиксирована на весь срок)

• Периодичность выплат - раз в полгода

• Период продажи - со 2 сентября 2019 по 25 февраля 2020 года (если выпуск не выкупят раньше).