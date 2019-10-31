Нацпроект по поддержке малого бизнеса повысит международный рейтинг России

РОЗЕТКА ДЛЯ БИЗНЕСА

В 2019 году Российская Федерация заняла 28-е место в рейтинге Doing Business 2020, поднявшись на 3 позиции по сравнению с прошлым годом и продолжив положительную динамику движения в рейтинге (рост продолжается в течение 9 лет). И это в условиях санкций! Связана такая перспектива в том числе и с тем, что уже начал действовать национальный проект поддержки малого и среднего предпринимательства, рассчитанный до 2024 года.

Россия заняла 28 место в 2019 году. В этом году Россия опередила Испанию, Францию, Польшу, Португалию, Нидерланды, Швейцарию и Бельгию. И сейчас находится между Австрией и Японией. Фото: https://twitter.com/ministryeconomy

Итоговая оценка в рейтинге выставляется по результатам своеобразного экономического многоборья - и в некоторых дисциплинах позиции России уже сейчас достаточно высоки. Мы, например, на 7-й строчке по подключенности объектов малого и среднего бизнеса к электросетям и по регистрации собственности. А вот «защита интересов инвесторов» и «налогообложение» - это пока еще наши точки роста, по этим показателям мы занимаем соответственно 72-е и 58-е места. Направление «международная торговля» - 99-я позиция, что объяснимо. В целом есть над чем работать. Но вернемся к хорошему.

Национальный проект поддержки малого и среднего предпринимательства, которым занимается Минэкономразвития, среди мер поддержки предусматривает и помощь малому и среднему бизнесу в развитии экспорта, так что с 99-й строчки мы обязательно сдвинемся вперед.

Посмотрите на цифры. В 2019 году доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме товаров и услуг малых и средних предприятий России составляет 9,8%. Прогноз на пять лет эксперты Минэко дают такой: к 2024 году объем несырьевого неэнергетического экспорта товаров должен составить 250 миллиардов долларов США, а общий объем несырьевого экспорта - 367,6 миллиарда долларов США (без учета экспорта услуг). Таким образом, вклад сектора малого и среднего бизнеса в общий объем несырьевого экспорта к 2024 году должен составлять в абсолютном значении 36,7 миллиарда долларов.

Но вернемся к программе поддержки МСП.

Сегодня действующим экспортерам, а также предпринимателям, ищущим возможность выйти на зарубежные рынки, призваны помогать региональные Центры поддержки экспорта. Сегодня создано уже 79 таких центров в разных регионах странах. Созданием новых занимаются Минэкономразвития РФ совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ). Фактически каждый такой центр - это точка полноценного присутствия и использования всего комплекса возможностей РЭЦ и Минэко. Сеть региональных Центров поддержки экспорта оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов МСП.

КРЕДИТЫ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

Помощь субъектам МСП и микропредприятиям государство оказывает и по другим направлениям. Например, снижен минимальный порог для получения кредитов - с 3 000 000 рублей до 500 000. При этом допускается, что у заемщика может быть даже задолженность по налогам - но не более 50 000 рублей. Ставка льготного кредита для приоритетных отраслей не должна превышать 8,5%. А чтобы банки не теряли в прибыли, государство будет им компенсировать до 3,5% в зависимости от объемов кредитования. На три ближайших года в бюджете предусмотрено более 55 миллиардов рублей на субсидии банкам.

- Теперь, когда субсидия будет зависеть от категории заемщика, банки будут охотнее выдавать льготные кредиты микро- и малым предприятиям, - уверен глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

В Правительстве РФ ожидают, что внесенные изменения позволят в 8 - 10 раз увеличить объемы выдачи кредитов малому и среднему бизнесу.

Причем средства могут быть предоставлены субъектам МСП не только, например, под залог недвижимости, но и под залог прав на интеллектуальную собственность.

- Применение данного механизма позволит поддержать технологические малые и средние предприятия, продукция которых обладает мировой новизной и перспективами мировой конкурентоспособности. Таким образом, компании получат дополнительный стимул к росту, к выходу на зарубежные рынки, к реализации высокотехнологичных проектов и к повышению производительности труда, - говорит Орешкин.

Поможет предпринимателям и создание центров «Мой бизнес», работающих по принципу «единого окна» для действующих и будущих предпринимателей. На сегодняшний день в стране уже действует 49 таких центров. А к 2024 году будет работать порядка 100 - их открывают в городах с населением более 100 тысяч человек.

ГИЛЬОТИНА ПОМОЖЕТ

Огромные надежды возлагаются и на применение «регуляторной гильотины».

- Сейчас действуют много совершенно нелепых, но обязательных требований, невыполнение которых грозит предпринимателю штрафами, а то и закрытием, - рассказала «КП» первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. - Например, по требованиям охраны труда необходимо, чтобы на рабочем месте, оборудованном компьютером, у оператора была еще и подставка под ноги. Причем с четкими размерами, ребристой поверхностью и определенным углом наклона.

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Фото из личного архива Марины Блудян.

Этот СанПиН был введен еще на заре компьютеризации, сейчас никто не пользуется уже этими подставками, но тем не менее, если ее на рабочем месте нет, то наступает административная ответственность - ощутимый штраф либо закрытие предприятие на срок до 3 месяцев!

- Причем штраф могут насчитать не как за одно нарушение, а за каждого работника, - уточняет Блудян. - Я разбиралась с одним колл-центром в Новосибирской области, там предпринимателю насчитали шестикратный штраф - по числу рабочих мест. Шесть раз по 30 тысяч! Он вынужден был заплатить. А сейчас я защищаю предпринимателя, который в Перми изготавливает тончайшие металлические сетки, использующиеся при изготовлении полимерных купюр. Его оштрафовали. Как вы думаете, за что? Дело было в марте, лежал снежок, и он посыпал снег песком, чтобы люди не поскользнулись. Пришли проверяющие, замерили ширину этой дорожки, и оказалось, что она не соответствует нормам: 99 см, а надо 106. Пришлось ему заплатить штраф 300 000 рублей.

Таких примеров масса. И добро бы эти устаревшие требования защищали простого человека или деловых партнеров предпринимателя, у которого нашли нарушения.

- Сегодня контроль работает ради себя самого, а не ради потребителя, как это декларируется, - уверена Марина Блудян. - Предприятие, где обнаружено нарушение, закрывают, а потребителю говорят: обращайтесь в суд. А потом с решением суда и исполнительным листом надо добиваться от предприятия компенсации. Самостоятельно. Проверяющие органы в этом не помогают. А предприятие уже либо закрылось, либо обанкротилось из-за штрафов.

ВМЕСТО НАДЗОРА - СТРАХОВАНИЕ

Что же предлагается взамен устаревших или избыточных правил?

- Должна быть в корне другая система, которая не будет мешать предпринимателю и защитит потребителя, и такая система уже широко используется в мировой практике - это страхование ответственности, - говорит наша собеседница. - Не проверяющий, а страховой агент, опытный специалист, к тому же заинтересованный, чтобы его компания платила меньше страховых выплат, будет выдвигать предпринимателю реально необходимые требования по безопасности труда и другим вопросам.

Такая система лучше и тем, что если предпринимателю покажется, что страховой агент придирается, то он сможет обратиться в другую страховую компанию - все решает рыночная конкуренция. А вот выбирать контролирующую организацию проверяющий не может.

Самая тяжелая ситуация с устарелыми и мешающими требованиями - в системе общепита.

- Вот зачем маркировать ножи?.. А ведь это одно из нескольких сотен обязательных требований! - восклицает Блудян. - Повар же и сам знает, каким ножом резать сыр, а каким - мясо. Но за отсутствие маркировки можно получить штраф.

Сейчас в Минэкономразвития прорабатывается вопрос создания «Белой книги», унифицирующей требования для кафе и ресторанов в части санитарно-эпидемиологических и других регулирующих норм. Работа ведется с учетом мнения представителей бизнес-сообщества. По итогам утверждения проекта он будет представлен широкой общественности.