2019-10-21T15:28:40+03:00
Звезды

Мама Ратмира Шишкова узнала имя сына Тимати и заплакала

Женщина собралась в гости с подарками к маленькому Ратмиру Юнусову
Ольга ЛИБГАРДТ
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Тимати на седьмом небе от счастья после рождения наследникаТимати на седьмом небе от счастья после рождения наследникаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мама погибшего 12 лет назад в автокатастрофе хип-хоп исполнителя Ратмира Шишкова эмоционально отреагировала на решение Тимати назвать наследника в честь ее сына. Лялю Шишкову настолько тронул поступок рэпера, что она расплакалась.

"Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху. А, узнав, была тронута до слез", - рассказала Ляля Шишкова.

По ее словам, она позвонила Тимати. В разговоре с ней музыкант подтвердил, что назвал малыша Ратмиром не просто так. "Он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго", - поделилась Ляля.

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Тимурович едет домой
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Женщина отметила, что Тимати на седьмом небе от счастья после рождения наследника. "Он счастлив, он очень давно хотел сына. Обязательно куплю что-то для маленького Ратмирчика в подарок и приеду в гости посмотреть", - цитирует ее "СтарХит".

Напомним, Анастасия Решетова родила сына Тимати 16 октября. Мальчика назвали Ратмиром. Малыш появился на свет в элитном госпитале "Лапино". Пребывание мамочки и сына в клинике обошлось в кругленькую сумму - больше миллиона рублей. Решетова лежала в отдельной двухкомнатной палате, к которой приставили дополнительную охрану. Во время родов рядом с моделью были Тимати и его мама Симона. "Настя сама меня позвала. Теперь я многодетная женщина - двое сыновей, две дочери и двое внуков. В них моя жизнь и любовь!", - рассказала счастливая бабушка.

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Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья
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Отметим, у рэпера также есть пятилетняя дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой. Девочка уже познакомилась с братиком. Кроме этого она держала малыша на руках во время выписки Анастасии из роддома 20 октября.

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Скажу вам по секрету, я волновалась... Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность... Старшая сестра справилась на отлично!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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