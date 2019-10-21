«Закопали на глубине 4 метров»: В Подмосковье нашли тела директора агрохолдинга-миллиардера, ее мужа, сына и сестры, которые пропали без вести 7 лет назад

Мало кто верил, что их действительно найдут... Директор крупнейшего подмосковного агрохолдинга «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова таинственно исчезла вместе с домочадцами в феврале 2012 года прямо из загородного дома. Вместе с ней не нашли ее 73-летнего супруга, 23-летнего сына и больную раком сестру. Поначалу предполагали, что Сидорова сбежала, нахватав миллиардных кредитов. Но после того, как на участке нашли следы волочения тел, а в доме - кровь предпринимательницы, стало очевидно, что пропавших, вероятно, больше нет в живых...

И только спустя семь лет, в июле этого года, в Подмосковье задержали предпринимателя Олега Шишканова. Он же - вор в законе Шишкан. По версии следствия, убийство Сидоровой и ее родных заказал именно он. «За отказ переписать на людей Шишканова большие земельные участки, принадлежавшие холдингу», - прокомментировали в Следственном комитете.

Вместе с Шишкановым арестовали нескольких его подручных. Среди них нашлись и непосредственные исполнители убийства.

- Поначалу была лишь информация, что Сидорову и ее семью застрелили, - говорит источник в правоохранительных органах. - Об этом заговорил один из свидетелей. Но куда спрятали тела убитых, арестованные поначалу молчали.

«Нет тела - нет дела», - поговорка из 90-х. Если труп так и не нашли, доказать, что человека действительно убили, мягко говоря, сложновато. Многие предполагали, что убийцы от трупов избавились с помощью различных химических средств. То есть, от тел ничего не осталось... Но останки в итоге все-таки нашли. Один из фигурантов дела показал. Приблизительно.

В Подмосковье нашли тела директора агрохолдинга-миллиардера

По информации «КП», Сидорову с семьей убийцы «захоронили» на одном из пустырей у дачного поселка в окрестностях Раменского, завалив с помощью экскаватора большим слоем земли.

- Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина - 10 метров, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Криминалисты работали на месте целых 12 дней.

- На глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, - уточнила Петренко. - У двух из них в области головы обнаружены пули. По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей.

То, что найденные тела принадлежат Татьяне Сидоровой, ее супругу, сыну и сестре, уже подтверждено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739142" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды Шишкана.Речь идет про депутата из Раменского района Татьяну Сидорову и ее родных, похищенных и убитых еще в 2012 году

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