2019-10-21T14:57:31+03:00
Общество

Причалы Ленобласти отметили на федеральном уровне

Заместитель министра транспорта Юрий Цветков призвал другие регионы воспользоваться опытом Ленобласти
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков на заседании Морской коллегии при Правительстве России призвал другие регионы страны воспользоваться опытом Ленобласти и активно развивать причальную инфраструктуру для популяризации речного туризма.

Власти Ленобласти не раз заявляли: для того, чтобы привлечь туристов, нужно создать максимально комфортную, современную инфраструктуру и построить сеть причалов, где путешественники могли бы сходить на берег для осмотра достопримечательностей. И благодаря построенной сети причалов, Ленобласть в кратчайшие сроки создала уникальный туристический маршрут, повторяющий часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки» от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее в Великий Новгород.

За последние два года регион с нуля построил причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке и у крепости Орешек.

«Это позволило открыть с воды культурные жемчужины Ленинградской области», — отметил в своем выступлении губернатор Александр Дрозденко.

Был открыт современный причал для пассажирских теплоходов и в старинном селе Грузино. Строительство пристани заняло около двух месяцев. Причал будет готов принять первые теплоходы уже в следующий сезон навигации.

Отметим, Ленинградская область с 2017 года реализует инвестиционный проект по строительству причалов для пассажирских лайнеров. Соглашением, подписанным в 2018 году между главой региона Александром Дрозденко и компанией ООО «Конт», предусматривается вложение 1 млрд. рублей в развитие причальной инфраструктуры.

Также в планах властей Ленобласти — поддержка развития автотуризма. В регионе до 2024 года ожидается открытие двух кемпингов и десяти "зеленых стоянок". В 2020 году на строительство последних заложено 100 млн рублей — одна из них будет расположена в Волосовском районе рядом с деревней Бегуницы, а вторая в Лужском районе у деревни Парушино.

На "зеленых стоянках" расположатся кафе, сувенирная лавка, стационарные туалеты, парковки для туристических автобусов и автомобилей, а также велопарковка. Также предусматриваются детские площадки и места для отдыха туристов, пешеходные дорожки, скамейки и контейнеры для мусора.

Всего по программе развития туризма в Ленобласти до 2024 года заложено строительство 10 таких стоянок и двух кемпингов.

«За последние годы мы сделали прорывной скачок в привлечении туристов – поток увеличился в 2 раза. Наше отличие от Северной столицы в том, что достопримечательности в разных районах сложно посетить за один день. Для того чтобы сделать путешествие по Ленинградской области не только интересным, но и комфортным, мы начинаем строить и развивать придорожную инфраструктуру", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Более того, в Ленобласти с октября была введена система электронных виз для иностранцев. Оформить ее можно бесплатно. Система упрощённого въезда будет способствовать увеличению потока туристов, которые занимаются активными видами туризма. Например, велотуризмом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Наели щечки и вспомнили, что рухнул Советский Союз»: почему каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»
Теперь можно сколько угодно плакать по рухнувшей стране. Но тогда все думали, как бы пережить зиму и прокормить семью, уверен публицист Николай Сванидзе
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!
С такими пожеланиями экс-главсанврач страны обратился к нашему обозревателю в собственный день рождения [аудио]
Мария Захарова: Интерес к внешней политике у молодежи есть!
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел ответила на вопросы участников III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение», который Федеральное агентство по делам национальностей проводит в Подмосковье
Новости 24
В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России
Защита Ассанжа просит отложить слушания на три месяца
В Подмосковье откопали тела четырех жертв банды Шишкана
Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО
Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии
Авиадиспетчеров поздравили коллажем со сгоревшим Superjet-100
Минкульт Украины извинился за выступление хора Веревки и «Квартала 95»
Специалист назвала альтернативу антибиотикам
В Египте найдены десятки неизвестных саркофагов
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%
В Лувре рассказали, почему «Мона Лиза» не приедет в Россию
На второй день Всемирных военных игр Россия завоевала 16 медалей
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»