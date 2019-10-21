Причалы Ленобласти отметили на федеральном уровне

Заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков на заседании Морской коллегии при Правительстве России призвал другие регионы страны воспользоваться опытом Ленобласти и активно развивать причальную инфраструктуру для популяризации речного туризма.

Власти Ленобласти не раз заявляли: для того, чтобы привлечь туристов, нужно создать максимально комфортную, современную инфраструктуру и построить сеть причалов, где путешественники могли бы сходить на берег для осмотра достопримечательностей. И благодаря построенной сети причалов, Ленобласть в кратчайшие сроки создала уникальный туристический маршрут, повторяющий часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки» от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее в Великий Новгород.

За последние два года регион с нуля построил причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке и у крепости Орешек.

«Это позволило открыть с воды культурные жемчужины Ленинградской области», — отметил в своем выступлении губернатор Александр Дрозденко.

Был открыт современный причал для пассажирских теплоходов и в старинном селе Грузино. Строительство пристани заняло около двух месяцев. Причал будет готов принять первые теплоходы уже в следующий сезон навигации.

Отметим, Ленинградская область с 2017 года реализует инвестиционный проект по строительству причалов для пассажирских лайнеров. Соглашением, подписанным в 2018 году между главой региона Александром Дрозденко и компанией ООО «Конт», предусматривается вложение 1 млрд. рублей в развитие причальной инфраструктуры.

Также в планах властей Ленобласти — поддержка развития автотуризма. В регионе до 2024 года ожидается открытие двух кемпингов и десяти "зеленых стоянок". В 2020 году на строительство последних заложено 100 млн рублей — одна из них будет расположена в Волосовском районе рядом с деревней Бегуницы, а вторая в Лужском районе у деревни Парушино.

На "зеленых стоянках" расположатся кафе, сувенирная лавка, стационарные туалеты, парковки для туристических автобусов и автомобилей, а также велопарковка. Также предусматриваются детские площадки и места для отдыха туристов, пешеходные дорожки, скамейки и контейнеры для мусора.

Всего по программе развития туризма в Ленобласти до 2024 года заложено строительство 10 таких стоянок и двух кемпингов.

«За последние годы мы сделали прорывной скачок в привлечении туристов – поток увеличился в 2 раза. Наше отличие от Северной столицы в том, что достопримечательности в разных районах сложно посетить за один день. Для того чтобы сделать путешествие по Ленинградской области не только интересным, но и комфортным, мы начинаем строить и развивать придорожную инфраструктуру", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Более того, в Ленобласти с октября была введена система электронных виз для иностранцев. Оформить ее можно бесплатно. Система упрощённого въезда будет способствовать увеличению потока туристов, которые занимаются активными видами туризма. Например, велотуризмом.