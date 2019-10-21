2019-10-21T16:26:34+03:00
Происшествия

Кровавая драка в московском скейт-парке попала на видео

Кадры сейчас изучает полиция [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Настоящее побоище на минувших выходных устроили посетители скейт-парка в Новой Москве.Настоящее побоище на минувших выходных устроили посетители скейт-парка в Новой Москве.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Настоящее побоище на минувших выходных устроили посетители скейт-парка в Новой Москве. Конфликт между 16-летним скейтбордистом и взрослым мужчиной начался на ровном месте. Парень задел плечом малыша, который в это время учился делать трюки на самокате. Взрослый посетитель сделал подростку замечание, мол осторожнее надо, тут же дети. Но уже через несколько минут он об этом разговоре пожалел.

- Они сначала ругались прямо у трассы, а потом вышли за территорию , - рассказала «КП» очевидец Олег.

На улице подросток растерял всякое стеснение и принялся материться. Собравшиеся зеваки включили камеры мобильных телефон. А парень такому вниманию, кажется и рад был.

Он продолжил оскорблять взрослого бородатого дядьку, который, к слову, на голову его выше. А потом дошло до того, что подросток снял штаны и продемонстрировал оппоненту и всем собравшимся свою пятую точку. Кажется, после этого его было уж не остановить.

- Жирный урод уходи на … отсюда. Бородатый кабан! - глумился подросток.

- Сейчас будет драка, - перешептывались люди за кадром.

Так и произошло. Через несколько минут парень спустился вниз и первым ударил взрослого мужчину. Тому бы взять пацана за шкирку, да отвести в отдел полиции. Но нет. Здоровяк нанес встречный удар. В итоге оба оказались на земле. Разнимать их пытались и дети, и взрослые, но сил хватило только охранникам скейт-парка.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», - сообщили «КП» в пресс—службе полиции столицы.

Следователи сейчас опрашивают очевидцев и изучают ту самую видеозапись, которая всего за несколько часов набрала несколько тысяч просмотров.

Драка в московском скейт-парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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