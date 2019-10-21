Валерий Фадеев: За кого я буду - за Путина или либералов? Странный вопрос

- Валерий Александрович, я не буду поздравлять, я сразу - вопрос. С чего начнете? Первые ваши шаги на посту таком серьезном? Он ваш, мне кажется.

- Кстати, обратите внимание, он правильно называется - Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Эту первую часть иногда забывают.

Я не являюсь здесь начальником, и повестку дня работы Совета, и дух определяют, в первую очередь, члены Совета.

Я, конечно, могу влиять. Потому что одновременно руководитель Совета является советником главы государства. Соответственно, он отправляет президенту записки, документы...

Тем не менее, надо опираться на тех членов Совета, какие есть, на ту работу, которую они сегодня ведут.

Первое, что я сделаю, это соберу Совет, чтобы обсудить ключевые направления, что можно изменить, что - добавить, как скорректировать работу Совета. Поинтересуюсь - какие есть идеи у членов Совета. И там же я выскажу и свои соображения.

- А сейчас можете нам высказать, не дожидаясь, пока Совет соберется? Ведь информация о том, что Фадеев возглавит такой серьезный орган, она дней пять уже гуляет. Вы, наверное, уже приготовились. Можете «Комсомолке» по секрету сказать? Мы только на Радио "Комсомольская правда", только на сайте, там всего 5 миллионов у нас посетителей и - в газете вот дадим.

- Да нет никакого секрета. Мой опыт работы – более чем два года – здесь, в Общественной палате, говорит, что проблем в стране, в регионах особенно, очень много, в малых городах.

Неравенство очень большое. Как это называют сейчас – жизненные траектории, термин такой есть.

- Неравенство между сильно богатыми и сильно бедными – пропасть?

- Ну, не то чтобы сильно богатыми и бедными. Разные социальные группы.

А вот возьмите неравенство врачей и учителей. Почему военные во всех регионах получают одинаковую зарплату, а врачи и учителя - зарплату от средней в регионе? Это неравенство.

Слава Богу, что в Москве у учителя более-менее приличная зарплата. Но она в несколько раз выше, чем в бедных регионах. Бедные регионы всегда будут оставаться бедными. А учителю что делать? В Москву переезжать?

А молодые люди в тех городах и городках, где нет работы достойной, все должны переезжать охранниками в Москву и Петербург? Вот о чем тоже надо говорить.

Это возможности для людей. Они ведь разные везде. Есть социальные, есть экономические права. Право на достойный труд записано в Конституции. Мы всем можем обеспечить достойный труд? Я не уверен.

Конечно, ни в коем случае нельзя забывать о политических правах и свободах. Кое-кто меня уже упрекает…

- Да, да.

- …что я разверну работу Совета. Да нет, конечно. Если бы президент не уделял большого внимания политическим правам и свободам, он бы не формировал такой состав Совета.

- Какой?

- Это президент формирует такой состав, где много активистов, много гражданских деятелей, которые делают акцент на политических правах и свободах. Это выбор президента.

- А вы, кстати, с Владимиром Путиным уже в новом качестве встречались?

- Нет, не встречался.

- А когда будете?

- Не знаю еще.

- Вы уже начали отвечать своим потенциальным оппонентам, которые, еще не была названа ваша кандидатура, уже говорили, что вот, типа… Видите, мол, кто пришел. Еще вы не успели ни одной записки, ни одной строчки, ни одного человека еще защитить, и вдруг…

- Хочу заметить, что я долгие годы работал главным редактором журнала «Эксперт».

- Это мы знаем, что вы наш человек.

- И издателем журнала «Русский репортер». И критиком можно просто посмотреть, и «Эксперт», и «Русский репортер» и понять, что идея о том, что я якобы «далек от отстаивания каких-то свобод, далек от идей демократии», это просто странная идея. Достаточно почитать эти два журнала.

- Я знаю и тот, и другой. Скажите, вы будете за Путина или за либералов?

- Странный вопрос...

- Вы за красных или за белых?

- В фильме «Чапаев» было понятное продолжение.

Поймите, если вы говорите о критике Путиным либерализма, то Путин критиковал, скорее, неолиберализм. То издание либерализма, которое появилось лет тридцать-сорок назад.

Но есть же ценности либерализма. Это ценности той же самой свободы, свободы выбора человека, возможностей для каждого человека. То, что мы сейчас с вами обсуждаем.

Например, равные возможности для всех. Это ценности того теоретического либерализма, которому уже несколько сот лет.

Либерализм разный. Сегодняшний либерализм - в его издании неолиберализма, - на самом деле, скорее, против людей. Сегодняшний неолиберализм – это, скорее, инструмент крупного капитала. Это такой, знаете, символ неолиберализма – Давос, когда собираются крупные капиталисты и политики, с ними работающие, и обсуждают судьбы мира. И я не уверен, что судьбы простых людей в разных странах стоят в повестке дня этих крупных капиталистов.

- Вы будете советником президента, вам зарплата где будет идти?

- Положена зарплата советника.

- Сколько – вы не спрашивали?

- Нет, я не спросил. (смеется) Не потому, что я не интересуюсь. Просто не было такой возможности.

- А то придется вас защищать. Скажите, а кабинет у вас там будет, аппарат?

- Кабинет, конечно, есть. Небольшой аппарат.

- Мобильник вы будете менять?

- Я уже лет двадцать не меняю мобильный. По-моему, он даже в интернете есть.

- А можете мне на всякий случай дать еще номер?

- У меня нет второго мобильника. Я же простой человек...