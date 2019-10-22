Миронов, Смоктуновский, Евстигнеев...: внуки знаменитых актеров мечтают о славе великих предков

Дети советских кинолегенд у всех на виду и на слуху. А вот про их внуков знают гораздо меньше. Большинство из них стремится продолжить актерскую династию, иной раз рассчитывая, что громкая фамилия им поможет.

Мироновы

Внуку Андрея Миронова и Екатерины Градовой 27 лет. Андрея Миронова-Удалова на сцене можно увидеть в спектаклях Театра им. Вахтангова. Зрители замечают, что внук Андрея Миронова унаследовал его пластику и голос. Учился парень отлично, после школы по совету бабушки пошел учиться в Университет управления Правительства Москвы.

Андрей Миронов. Фото: Кадр из фильма

«Бабушка была против, чтобы я шел в театральный. А мне всегда это было интересно. Поначалу я хотел стать режиссером. Мне казалось, что в этом институте я смогу набраться необходимого мне продюсерского опыта, а потом вернусь к своей мечте», - вспоминает Андрей начало студенческой жизни. Вскоре парень бросил учебу и поступил в театральный: «Бабушка пришла на мой первый показ в Щукинском, потом позвонила и сказала: «Прости, я была неправа». Андрей пока не снимался вместе с мамой Марией Мироновой, но от такой идеи не отказывается. Среди его киноработ фильмы «Золотая орда», «Соловей-разбойник».

Андрей Миронов-Удалов. Фото: facebook.com/pg/chitkafest

Невинные

26-летняя Иветта Невинная работает журналистом. Случается, что пишет и о спектаклях отца - Вячеслава Невинного-младшего. В юности девочка посещала курсы при Школе-студии МХАТ, но поняла, что актерской профессией надо болеть, плюс важна удача, а иначе всю жизнь придется играть эпизоды. Выпускница журфака МГУ помогает родителям как креативный директор в театре «Творческий дом Невинных».

ivettanevinnaya Иветта Невинная

ivettanevinnaya Selfie time

Вячеслав Невинный.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дедушку я запомнила как человека энциклопедических знаний. В ранние школьные годы Вячеслав Михайлович был для меня гораздо полезнее книг: не существовало вопроса, на который он не мог ответить, - вспоминает Иветта.

Иветта Невинная. Фото: instagram.com/ivettanevinnaya

Младшая внучка Невинного, 18-летняя Василиса, только учится на актрису, но уже играла в спектакле «Елизавета Бам» по Хармсу главную роль. А ведь еще ее дедушка, увидев новорожденную внучку, сказал: «Я против, но эта девочка будет актрисой».

Василиса Невинная. Фото: instagram.com/vnevinnaya

vnevinnaya Василиса Невинная

Райкины

Внучка Аркадия Райкина, 31-летняя Полина, играет чаще всего эпизодические роли в кино. Последняя ее работа - в фильме «Человек, который удивил всех». Зато Полина преуспела в другой работе: преподает актерское мастерство в Высшей школе сценических искусств и играет в театре «Сатирикон», которым руководит ее отец Константин Райкин.

Аркадий Райкин. Фото: Пересъемка Генриетта Перьян

Полина Райкина с отцом.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смоктуновские

37-летняя внучка Иннокентия Смоктуновского играет в театре под руководством Армена Джигарханяна. Звездных киноролей в карьере Анастасии Смоктуновской пока не случилось. После окончания Школы-студии МХАТ Настя надеялась на быструю звездную карьеру, но этого не вышло. В студенческие годы Настя носила фамилию матери (ее отец - сын легендарного актера Филипп Смоктуновский, а мать - балерина Большого театра Ольга Буцкова), но затем стала Смоктуновской.

Иннокентий Смоктуновский. Фото: Семейный архив

«По-моему, мне это только помешало, - вздыхает Настя. - Я только потом поняла, что со мной произошло. Были случаи, когда меня не пускали в театр или не давали роль явно из желания поставить на место. Мол, хоть ты и внучка Иннокентия Смоктуновского, все равно вставай в очередь! Ведь сам Иннокентий Михайлович был настолько успешен и снимался так много, что в мире кино у него друзей почти не было. Актеры ему страшно завидовали».

anastasiiasmoktunovskaia Анастасия Смоктуновская

anastasiiasmoktunovskaia Анастасия Смоктуновская

Анастасия Смоктуновская. Фото: instagram.com/anastasiiasmoktunovskaia

Евстигнеевы

Дочь Евгения Евстигнеева Мария Селянская - актриса театра «Современник». Ее дочь, 24-летняя Софья Евстигнеева, играет в спектаклях МХТ им. Чехова и начинает карьеру в кино - например, сыграла небольшую роль в картине Анны Матисон «Заповедник».

Евгений Евстигнеев. Фото: Кадр из фильма

Софья Евстигнеева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- По паспорту дочь - Софья Разуваева. Мой муж и ее отец - актер Максим Разуваев. Взять псевдоним в честь деда - личный выбор Сони. Этим она очень высоко планку себе подняла, - поясняет Мария Селянская.