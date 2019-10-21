2019-10-21T19:41:22+03:00
Звезды

Константин Богомолов: «Будем поднимать цены на билеты»

Худрук Театре на Малой Бронной рассказал журналистам о планах полностью обновить репертуар в течение двух лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Константин Богомолов рассказал о программе ребрендинга Театра на Малой Бронной.Константин Богомолов рассказал о программе ребрендинга Театра на Малой Бронной.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Театр на Малой Бронной запускает программу ребрендинга. Изменится фирменный дизайн, начнет работать новый сайт. «В скором времени театр представит свой обновленный вид, - сообщил журналистам художественный руководитель театра Константин Богомолов. - Но это не все. В течение двух лет полностью обновится репертуар. Будем делать современный, актуальный театр. Выражаясь спортивным языком, режиссерская скамейка сегодня очень короткая, особенно если мы говорим о молодых режиссерах».

Богомолов намерен собрать под крышей Театра на Малой Бронной самые сливки, лучших из лучших, наиболее ярких, заметных постановщиков. Вот например, режиссер Владислав Наставшев поставит на сцене Театра на Малой Бронной "Темные аллеи" по рассказам из одноименного цикла Ивана Бунина. По мнению Насташева, мы живем в эпоху "нового пуританства", а современный человек боится и почти лишен чувственности… «Секс и чувственность теряют актуальность среди молодежи. Сейчас «отдают дань традициям» в основном люди старшего возраста. В спектакле мы хотим вспомнить о том, как прекрасно это было», - рассказал о концепции спектакля Наставшев.

Еврейский погром, описанный Гоголем в «Тарасе Бульбе» заинтересовал режиссера Александра Молочникова, который возьмется поставить спектакль по повести Николая Васильевича.

Сам Константин Богомолов намерен возродить «капустную традицию», вспомнить былое — как он ставил театральные капустники для церемонии награждения премией СТД «Гвоздь сезона».

«Мои амбиции и наглость велики. Не исключено, что я приглашу для постановки спектакля к нам на Малую Бронную прославленного польского режиссера Кристиана Люпа», - сообщил Богомолов.

Театр ожидает переезд во Дворец на Яузе, где несколько лет обретался «Современник», пока в его здании на Чистых прудах шел ремонт. В январе 2020 года на Яузу переедут сменщики с Малой Бронной. Их временное пребывание в бывшем ДК МЭЛЗ продлится до осени 2021 года.

Богомолов сообщил, что цены на новые постановки будут выше нынешних. На спектакль Олега Долина «Женщина-змея», премьера которого запланирована на декабрь, цена на билет может взлететь до 10 — 15 тысяч рублей.

«Мы хотим повысить цены, потому что наш театр должен зарабатывать деньги, а не ждать господдержку или помощь от спонсоров. Мы не хотим быть иждивенцами. Мы должны зарабатывать, чтобы платить достойную зарплату актерам и делать новые постановки на собственные средства. Но ценовая политика будет гибкой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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