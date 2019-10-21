2019-10-21T19:32:14+03:00
Происшествия

У блогера украли в такси сумку Dolce & Gabbana по дороге на съёмку "Comedy club"

После этого таксист из Дагестана бросил машину и пропал
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Эрик Гафаров лишился дорогой сумки Фото: www.instagram.com/ericgafarovЭрик Гафаров лишился дорогой сумки Фото: www.instagram.com/ericgafarov
Изменить размер текста:

31-летний Эрик Гафаров, блогер и предприниматель из Набережных Челнов, который учит свою аудитория "делать деньги". В воскресенье 20 октября молодой человек собирался посетить съёмки телешоу "Comedy club" в Концертном зале Барвиха Luxury Village, но вместо этого оказался в отделении полиции в Крылатском.

Дело в том, что Эрик поехал на мероприятие на такси. Поездка прошла быстро и без нареканий, но, когда водитель уехал, молодой человек понял, что оставил на заднем сидении сумку "Dolce & Gabbana". Эрик позвонил водителю, но номер не отвечал. Тогда блогер набрал в сервис такси, там ему дали ещё пару номеров, но и эти звонки остались без результата. После этого Эрик вызвал полицию. Из таксопарка блогеру сообщили данные водителя и место положения автомобиля такси, но сумки в машине не оказалось.

— Было установлено, что водителем такси является 35-летний уроженец республики Дагестан. потерпевшим было написано заявление, в настоящее время проводится проверка, ущерб устанавливается, — сообщили kp.ru в полиции

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности
В Москве пропала модель, подруга Алеси Кафельниковой
Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии
Минобороны России направит в ЮАР два ракетоносца Ту-160
Посетительница автосалона разбилась при падении со второго яруса здания
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку «за отсутствие преданности»
Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении
Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр
В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский
Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»
В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей
Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону