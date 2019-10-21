У блогера украли в такси сумку Dolce & Gabbana по дороге на съёмку "Comedy club"

31-летний Эрик Гафаров, блогер и предприниматель из Набережных Челнов, который учит свою аудитория "делать деньги". В воскресенье 20 октября молодой человек собирался посетить съёмки телешоу "Comedy club" в Концертном зале Барвиха Luxury Village, но вместо этого оказался в отделении полиции в Крылатском.

Дело в том, что Эрик поехал на мероприятие на такси. Поездка прошла быстро и без нареканий, но, когда водитель уехал, молодой человек понял, что оставил на заднем сидении сумку "Dolce & Gabbana". Эрик позвонил водителю, но номер не отвечал. Тогда блогер набрал в сервис такси, там ему дали ещё пару номеров, но и эти звонки остались без результата. После этого Эрик вызвал полицию. Из таксопарка блогеру сообщили данные водителя и место положения автомобиля такси, но сумки в машине не оказалось.

— Было установлено, что водителем такси является 35-летний уроженец республики Дагестан. потерпевшим было написано заявление, в настоящее время проводится проверка, ущерб устанавливается, — сообщили kp.ru в полиции