2019-10-21T21:19:15+03:00
Спорт

Ювентус - Локомотив 22 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футбол, матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду готов к игре против "Локомотива".Криштиану Роналду готов к игре против "Локомотива".Фото: REUTERS
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Футболисты московского "Локомотива" после победы и поражения в Лиге Чемпионов едет в Турин. Команда Юрия Семина сыграет против клуба, за который играет Криштиану Роналду. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Локомотив 22 октября 2019.

Статистика личных встреч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Осенью 1993 года команды играли между собой в Кубке Кубков. В Турине были 0:3 - сильнее оказался "Юве". А в Москве на своем поле "Локомотив" уступил со счетом 0:1.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Больше шансов у именитого "Локомотива" на успех.

Прогноз на матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

"Ювентус" добьется победы над "Локомотивом".

Время начала матча Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Атлетико можно посмотреть 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Трансляция матча Ювентус - Локомотив 22 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Ювентус - Локомотив 22 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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