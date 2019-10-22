Ювентус - Локомотив 22 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футболисты московского "Локомотива" после победы и поражения в Лиге Чемпионов едет в Турин. Команда Юрия Семина сыграет против клуба, за который играет Криштиану Роналду. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Локомотив 22 октября 2019.

Статистика личных встреч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Осенью 1993 года команды играли между собой в Кубке Кубков. В Турине были 0:3 - сильнее оказался "Юве". А в Москве на своем поле "Локомотив" уступил со счетом 0:1.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Больше шансов у именитого "Локомотива" на успех.

Прогноз на матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

"Ювентус" добьется победы над "Локомотивом".

Время начала матча Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Атлетико можно посмотреть 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Ювентус - Локомотив 22 октября 2019

Трансляция матча Ювентус - Локомотив 22 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.