Алеся Кафельникова сообщила о пропаже подруги-модели в Москве: Уже сутки ее никто не может найти

О пропаже подруги-модели в Москве на своей странице в соцсетях сообщила Алеся Кафельникова. Девушка написала, что ее уже сутки не могут найти родители.

- Вчера вечером все потеряли одну из наших подруг, моделей, Аниту. Уже сутки ее никто не может найти. Все ищем ее, семья в шоке, вчера после работы не вернулась домой, - сообщила Алеся Кафельникова, модель, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова.

kafelnikova_a РЕБЯТ МЫ ПРОСИМ ВАШЕГО ВНИМАНИЕ , ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ВСЕ ПОТЕРЯЛИ ОДНУ ИЗ НАШИХ ПОДРУГ, моделей, АНИТУ , уже сутки ее никто не может найти! Пожалуйста ! Максимальный репост , если вы ее видели! Прошу ! Все ищем ее, семья в шоке, ВЧЕРА ПОСЛЕ РАБОТЫ НЕ ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ , никто не может найти!!!! +7 926 468-06-00 позвоните родителям, если вы что то знаете

Подписчики Алеси Кафельниковой предположили, что девушка просто затусила.

- Она не тусила. Я не шучу, на полном серьезе, - ответила Кафельникова.

Сама пропавшая 21-летняя Анита З. в своих соцсетях оставила последнюю запись два дня назад: "Одежду сняла, кожу сбросить забыла. Saturday mood on (субботнее настроение танцевать)", а в сторис - фото из ночного клуба. Еще четыре дня назад модель была по работе в Баку.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", в полиции сейчас показания дает молодой человек пропавшей девушки.

- Я сейчас нахожусь как раз в полиции, - рассказал "Комсомольской правде" Владимир Аверянов.

- Вы ее вчера видели? - спрашиваю.

- Нет.

- А она работала на показах Mercedes-Benz Fashion Week, которые неделю шли в "Манеже"?

- Нет. Она занималась другой работой.

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Владимир Аверянов рассказал, что в субботу, 19 октября, он видел свою девушку Аниту, в воскресенье она поехала на встречу с режиссером в один ночной клуб Москвы, чтобы обговорить условия съемок в клипе.

- В 23.05 она мне написала, что все еще там. Потом около 6.00 утра прислала сообщение, что поедет ночевать к матери. Но у мамы она не ночевала. Такого никогда не было, чтобы она уходила в загул, ночевала у подружек без предупреждения, - рассказал Владимир Аверянов.

- У вас не было накануне конфликтов? - спрашиваю.

- Нет. Я ее очень люблю. И надеюсь, что она вернется.

Полицейские уже частично восстановили маршрут того вечера Аниты. По камерам видно, что девушка выходила из ночного клуба, села в такси и уехала. Номер машины уже известен, девушка вызывала такси не сама, с чужого номера.

- Однако дальше след простыл, мы продолжаем поиски по открытым источникам, проверяем телефон пропавшей, - рассказали в правоохранительных органах.