Алеся Кафельникова сообщила о пропаже подруги-модели в Москве: Уже сутки ее никто не может найти
О пропаже подруги-модели в Москве на своей странице в соцсетях сообщила Алеся Кафельникова. Девушка написала, что ее уже сутки не могут найти родители.
- Вчера вечером все потеряли одну из наших подруг, моделей, Аниту. Уже сутки ее никто не может найти. Все ищем ее, семья в шоке, вчера после работы не вернулась домой, - сообщила Алеся Кафельникова, модель, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова.
Подписчики Алеси Кафельниковой предположили, что девушка просто затусила.
- Она не тусила. Я не шучу, на полном серьезе, - ответила Кафельникова.
Сама пропавшая 21-летняя Анита З. в своих соцсетях оставила последнюю запись два дня назад: "Одежду сняла, кожу сбросить забыла. Saturday mood on (субботнее настроение танцевать)", а в сторис - фото из ночного клуба. Еще четыре дня назад модель была по работе в Баку.
Как удалось выяснить "Комсомольской правде", в полиции сейчас показания дает молодой человек пропавшей девушки.
- Я сейчас нахожусь как раз в полиции, - рассказал "Комсомольской правде" Владимир Аверянов.
- Вы ее вчера видели? - спрашиваю.
- Нет.
- А она работала на показах Mercedes-Benz Fashion Week, которые неделю шли в "Манеже"?
- Нет. Она занималась другой работой.
Владимир Аверянов рассказал, что в субботу, 19 октября, он видел свою девушку Аниту, в воскресенье она поехала на встречу с режиссером в один ночной клуб Москвы, чтобы обговорить условия съемок в клипе.
- В 23.05 она мне написала, что все еще там. Потом около 6.00 утра прислала сообщение, что поедет ночевать к матери. Но у мамы она не ночевала. Такого никогда не было, чтобы она уходила в загул, ночевала у подружек без предупреждения, - рассказал Владимир Аверянов.
- У вас не было накануне конфликтов? - спрашиваю.
- Нет. Я ее очень люблю. И надеюсь, что она вернется.
Полицейские уже частично восстановили маршрут того вечера Аниты. По камерам видно, что девушка выходила из ночного клуба, села в такси и уехала. Номер машины уже известен, девушка вызывала такси не сама, с чужого номера.
- Однако дальше след простыл, мы продолжаем поиски по открытым источникам, проверяем телефон пропавшей, - рассказали в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU